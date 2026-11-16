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İZBAN'da teknik arıza: 2 istasyon geçici olarak kapatıldı

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İZBAN'da teknik arıza: 2 istasyon geçici olarak kapatıldı
Başlık ResmiİZBAN'da teknik arıza: 2 istasyon geçici olarak kapatıldı

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) hatlarında sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Enerji veren kataner telinin kopması sonucu Alsancak ve Hilal İstasyonları geçici olarak tren girişine kapatıldı.

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İZBAN'da sabah saatlerinde başlayan aksaklıklar nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

İZBAN'dan yapılan açıklamada, kataner telindeki kopma nedeniyle Alsancak ve Hilal İstasyonları'na geçici süreyle tren girişi yapılamadığı, diğer hat ve seferlerde ise akışın normal şekilde sürdüğü bildirildi.

SEFERLER KISA SÜREDE NORMALE DÖNECEK

Açıklamada, yolcuların güvenliği ve ulaşımın aksamaması adına teknik ekiplerin sahada gerekli müdahaleleri hızla yürüttüğü ve sistemin en kısa sürede normale döndürüleceği kaydedildi.

ALTERNATİF ULAŞIM HİZMETİ DEVREYE GİRDİ

Öte yandan, arıza süresince yolcuların mağduriyet yaşamaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Halkapınar ile Alsancak arasında otobüs ve tramvaylarla alternatif ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İzmir
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