İzlediği video hayatını değiştirdi! Artık yepyeni bir işi var

Eskişehir’de yaşayan Kadriye Tutku'nun 60 yaşında öğrendiği hobisi işi oldu. 5-6 yıl önce internetten görüp harekete geçen kadın, hasır çanta örerek bütçesine katkı sağlıyor.

Eskişehir’de yaşayan Kadriye Tutku, yaklaşık 5-6 yıl önce internetten izlediği videolar sayesinde hasır çanta yapmaya başladı. Önceden de el işine olan yatkınlığı sayesinde hasır çantaları da severek üreten Tutku’nun özgün tasarımlı çantaları büyük ilgi görüyor.

Çantaların yapım süresi ve zorluk derecesi modele göre değişiklik gösterdiğini vurgulayan Tutku, "60 yaşında başladım. Yaklaşık 5-6 yıldır hobi olarak hasır çanta yapıyorum. Kendim internetten bakarak sevdiğim ve merakım da olduğu için videoları izleyerek öğrendim. Önceden de el işi çok yapıyordum şimdi ise çanta yapmaya geçtim. Yaptığım çantalar oldukça ilgi görüyor. Modeline göre yapım süresi ve zorluğu değişiyor. 1 günde yaptığım ya da 1 haftada bitirdiğim çantalar da oluyor. Boncuklu, motifli, abiyeli ve daha birçok model de çantalar yapıyorum" diye konuştu.

"KAĞIT İP KULLANDIĞIM İÇİN ÇANTALAR DAHA DAYANIKLI OLUYOR"

Çantalarda genelde kâğıt ip kullandığını dile getiren Tutku, "Genelde çantaları yaparken kâğıt ip kullanıyorum. Kâğıt ip diğer iplere göre daha sert ve örmesi zor olan bir ip türü. Diğer ip türlerine göre ise daha fazla kalıcılık sağlıyor o yüzden onu kullanıyorum. Kâğıt ip kullanıldığı zaman makine atıp yıkama şansı oluyor ve makinede bozulma yapmıyor. Gençler bu tarz çantalara daha çok ilgi gösteriyor ve genelde genç kesim alıyor" dedi.

"BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Tutku, Odunpazarı Belediyesi'nin ev hanımlarına gelir sağlamak amacıyla kurduğu stantlarda hem ürünlerini sergileyip satma imkânı bulduğunu ifade etti. Stantlarda hem üretim hem de satış yaptıklarını söyleyen Tutku, "Odunpazarı Belediyesi’nin açmış olduğu stantlarda hem satış yapıyoruz hem de burada ürünlerimizi yapma fırsatımız oluyor. Belediyemize ev hanımlarına gelir sağlamak için böyle bir şey yaptığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.