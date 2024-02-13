Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nden çıkanlar şekerle kaplanacak

Türkiye ile Japonya ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nden çıkarılan 8 bine yakın parça şekerle kaplanarak korunacak.

Japonya Prensi Komatsu'nun ABD ve Avrupa ülkelerinin ardından Ekim 1887'de İstanbul'u ziyaretine karşılık Temmuz 1889'da Japonya'ya gönderilen Ertuğrul, ertesi yıl dönüş yolunda tayfuna yakalanmış, ve Kii-Oşima adasında karaya oturmuştu.

TÜRKİYE VE JAPONYA'NIN DOSTLUĞUNUN SEMBOLÜ

Motorunun patlamasının ardından batan gemide 526 mürettebat hayatını kaybetmiş, yoğun yağış ve fırtınaya rağmen 69 kişi bölgedeki köylüler tarafından kurtarılmıştı. Gemi daha sonra Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin sembollerinden biri haline gelmişti.

8 BİNDEN FAZLA PARÇAYI SU YÜZÜNE ÇIKARDI

Geminin enkazını 2007'den beri araştıran deniz arkeoloğu Tufan Turanlı, 8 binden fazla parçayı su yüzüne çıkarmayı başardı. Turanlı'nın eşi Berta Lledo, bu parçaların korunması işlemini yürütüyordu ancak Lledo'nun ölümüyle birlikte tarihi eserlerin korunmasına ilişkin atılacak adımlar da sekteye uğradı.

ŞEKERLE KAPLANACAKLAR

Tufan Turanlı bunun üzerine konunun uzmanlarından Nara Üniversitesi Başkanı Setsuo Imazu'yla iletişime geçerek, enkazdan çıkarılan 33 parçayı üniversiteye teslim etti. Üniversiteye teslim edilen parçalar içinde geminin batışından hemen sonra bölgedeki köylüler tarafından kurtarılmış tahta bir kasnak da vardı. Tahta, metal ve halat parçalarını içeren kasnağı korumanın zor olduğuna karar veren Imazu, trehaloz adı verilen bir tür şekerle parçayı kaplayarak korumaya karar verdi.

"BU TECRÜBEYİ GENÇLERE AKTARACAĞIM"

Tufan Turanlı konuyla ilgili açıklamasında, "Özellikle su altı arkeolojisinde ortak araştırmanın önemi ortaya çıktı. Bu tecrübeyi daha genç insanlara mutlaka aktaracağım" diye konuştu.