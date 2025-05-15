Jiletli tellere dolanmış, tam 1,5 metre boyunda! Görenler hemen telefona sarıldı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'da 1,5 metrelik yılan, bahçe duvarındaki tellere sarılı olarak görüldü. Vatandaşlar büyük korku yaşarken yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğal ortamına salındı.
Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir sitenin bahçe tellerine sarılı halde görülen yılan korku dolu anlar yaşattı.
JİLETLİ TELLERE SARILI OLARAK BULUNDU
Zehirli olabileceği ihtimaline karşı kimsenin yaklaşamadığı yılanın nasıl oraya geldiği bilinmezken, itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden aldı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Jiletli teller sebebiyle ilerleyemeyen yılan, ekipler tarafından doğal ortamına salındı. Vatandaşlar ise, 1,5 metre boyundaki yılanın ekipler tarafından kurtarılmasını tedirgin gözlerle camlardan izledi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar