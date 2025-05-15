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Jiletli tellere dolanmış, tam 1,5 metre boyunda! Görenler hemen telefona sarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 1,5 metrelik yılan, bahçe duvarındaki tellere sarılı olarak görüldü. Vatandaşlar büyük korku yaşarken yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğal ortamına salındı.

Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir sitenin bahçe tellerine sarılı halde görülen yılan korku dolu anlar yaşattı.

JİLETLİ TELLERE SARILI OLARAK BULUNDU

Zehirli olabileceği ihtimaline karşı kimsenin yaklaşamadığı yılanın nasıl oraya geldiği bilinmezken, itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden aldı.

Jiletli tellere dolanmış, tam 1,5 metre boyunda! Görenler hemen telefona sarıldı - 1. Resim

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Jiletli teller sebebiyle ilerleyemeyen yılan, ekipler tarafından doğal ortamına salındı. Vatandaşlar ise, 1,5 metre boyundaki yılanın ekipler tarafından kurtarılmasını tedirgin gözlerle camlardan izledi.

Jiletli tellere dolanmış, tam 1,5 metre boyunda! Görenler hemen telefona sarıldı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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