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Jüpiter, Dünya'ya yaklaştı! Çıplak gözle görmek mümkün

Yaşam  
2022-09-27 20:44:57

Jüpiter, Dünya'ya en yakın noktaya geldi. Jüpiter'i gökyüzünde çıplak gözle mümkün. Astrofizikçisi Adam Kobelski, Jüpiter'i nasıl göreceğimizi anlattı.

Jüpiter, Dünya&#039;ya yaklaştı! Çıplak gözle görmek mümkün
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Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter, 59 yıl sonra Dünya'ya en yakın konumuna dün akşam geldi. Jüpiter'i görmek isteyenlerin gökyüzüne çıplak gözle bakması yeterli oldu

"DOĞUYA DOĞRU BAKIN"

NASA Marshall Uzay Uçuş Merkezi araştırma astrofizikçisi Adam Kobelski "Ay'ın dışında, gece gökyüzündeki en parlak nesnelerden biri olmalı" dedi. Kobelski, Jüpiter'in birkaç gün daha görülebileceğini belirterek "Gün batımı zamanı doğu ufkuna doğru bakın. Jüpiter ile karşılaşacaksınız" ifadelerini kullandı. 

"YAKINDAN GÖRMEK İSTEYEN YEŞİL-MAVİ FİLTRE KULLANSIN"

Astrofizikçi, daha da yakından bakmak isteyenlerin 4 inç veya daha büyük bir teleskop ve yeşil-mavi filtreler kullanmasını tavsiye etti, "Böylece Jüpiter'in Büyük Kırmızı Leke'sinin ve büyük gaz devi gezegenin bulut katmanlarının görünürlüğü artacak" diye konuştu.

590 MİLYON KİLOMETRE MESAFEDE

Dünya ve Jüpiter dairesel değil, eliptik yörüngeleri takip ediyor. Bu yüzden birbirlerine denk geldikleri mesafe zaman içinde değişiyor. İki gezegen, en uzak noktaya geldiklerinde aralarındaki mesafe 965 milyon kilometreye çıkıyor. Bugün ise 590 milyon kilometre mesafede bulunuyorlar. Jüpiter'in, Dünya'ya bu kadar yakın geçmesi nadir görülen bir durum olarak değerlendiriliyor. 

JÜPİTER'İ NASIL AYIRT EDERİZ?

Jüpiter, gökyüzünde yıldıza benzer çok parlak bir şekilde görünüyor. Jüpiter'i yıldızlardan ayırt edebileceğimiz bir diğer detay ise gökyüzünde yıldızların ışıklarının yanıp sönüyormuş gibi görünmesi. Jüpiter'de ise ışık sabit.

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