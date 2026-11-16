Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026-2027 Kış Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı, Yol Bakım Araçları Hizmete Alım Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, “2026 yılında 2 milyar 135 milyon lira bedelle toplam 577 adet makine ve ekipmanı kara yollarımıza kazandırdık.” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026-2027 Kış Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı, Yol Bakım Araçları Hizmete Alım Töreni’nde konuştu.

Bakan Uraloğlu, karın beyaz örtüsünü beklerken onun beraberinde getirdiği zorlukların da farkında olduklarını belirterek “İşte bu yüzden, zorlu kış şartlarına karşı mücadelemizi daha da sağlamlaştırmak, filomuzu yenilemek ve gücümüze güç katmak üzere bugün burada toplandık. Yeni araç ve ekipmanlarımızla filomuzu geliştirerek gücüne güç katıyor, onları hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kar ve buzla mücadeleye 13 bin 256 makine ve ekipman

Karayolları Genel Müdürlüğünde uzun yıllar emek verdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bu büyük ailenin bir ferdi olarak kurumumuzun taşıdığı ruhu yakinen biliyorum. Bu ruh; mükemmelliği hedefleyen, yarının ihtiyaçlarını bugünden gören, hizmet çıtasını her geçen gün daha yükselten bir anlayıştır.” diye konuştu.

BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI 30 BİN 292 KİLOMETREYE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yılda kara yollarında yeni bir sayfa açtıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2002 yılında yalnızca 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla 6 ilimiz birbirine bağlıyken bu yıl başında 30 bin kilometrelik tarihi eşiği de aşarak yol ağımızı 30 bin 292 kilometreye çıkardık. 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Bitümlü sıcak karışım kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 kilometreden 33 bin 500 kilometrelere çıkardık çok şükür.”

Kar ve buzla mücadeleye 13 bin 256 makine ve ekipman

Bakan Uraloğlu, söz konusu 30 bin kilometrelik eşiğin 76 yıllık birikimin, azmin ve fedakârlığın somut bir nişanesi olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Ancak bilirsiniz ki; yolu açmak kadar, o yolu 365 gün boyunca güvenli, konforlu ve açık tutmak da asli vazifemizdir. Konfor kadar emniyet de bizim için aynı değerde önemlidir. Bölünmüş yollarımız toplam yol ağımızın yüzde 44’ünü oluşturmasına rağmen, tüm ağda hareket eden trafiğin yaklaşık yüzde 84’üne hizmet vermektedir. Hamdolsun, yaptığımız yatırımlar sayesinde 100 milyon taşıt-kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 81 azalma kaydedilmiştir.” bilgisini paylaştı.

Kar ve buzla mücadeleye 13 bin 256 makine ve ekipman

"HER YIL MAKİNE PARKIMIZI YENİLİYOR VE GÜÇLENDİRİYORUZ”

Artık yalnızca uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar inşa etmekle yetinmediklerini anlatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Akıllı ulaşım sistemleriyle yol bakım ve işletme hizmetlerini de daha etkin ve hızlı hale getiriyoruz. Yollarımızın güvenle hizmet verebilmesi için gerekli bakımlarını yapıyor, kar, kış ve fırtınaya rağmen açık kalmasını sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu amaçla her yıl makine parkımızı yeniliyor ve güçlendiriyoruz.”

Kar ve buzla mücadeleye 13 bin 256 makine ve ekipman

MAKİNE PARKININ ORTALAMA YAŞI 10 YAŞ ALTINA DÜŞTÜ

Uraloğlu, başlattıkları kapsamlı yenileme çalışmalarıyla karla mücadele ve yol bakımı için en çok ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları envantere kattıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Makine parkımızın ortalama yaşı 2002 yılında 18 iken yeni alımlarla bu oranı 10 yaş altına düşürdük. Ekonomik ömrünü doldurmuş 21 yaş ve üzeri makinelerin oranını ise yüzde 57’den yüzde 16’lara indirdik. 2016 yılından bu yana satın alınan 8 bin 886 adet makine ve ekipmanla parkımızın yüzde 58’ini yenilemiş olduk.” şeklinde konuştu.

Kar ve buzla mücadeleye 13 bin 256 makine ve ekipman

"577 ADET MAKİNE VE EKİPMANI KARA YOLLARIMIZA KAZANDIRDIK”

Bakan Uraloğlu, “2026 yılında 2 milyar 135 milyon lira bedelle; ön-yan bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, asfalt plenti, ekskavatör, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde hayati önemi haiz; 263 adet makine ve 314 adet ekipman olmak üzere toplam 577 adet makine ve ekipmanı kara yollarımıza kazandırdık. Bu alımların yüzde 80’ini yerli ve milli kaynaklardan temin ettik. Bu son alımlarla birlikte makine parkımızın yenileme değeri yaklaşık 768,5 milyon dolara yükselmiştir. Bugün itibarıyla kara yollarımız; 5 bin 818’i hareketli olmak üzere toplam 15 bin 335 makine ve ekipmanla hizmet vermektedir.” dedi.

Kar ve buzla mücadeleye 13 bin 256 makine ve ekipman

"KIŞ HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMLANMIŞTIR”

Yeni araçlarla filonun gücüne güç kattıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar: Kış hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Kara yolları ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir ortamda yolculuk yapabilmesi için kar ve buzla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürecektir.” şeklinde konuştu.

Bu çalışmaların, yurt genelindeki 68 bin 540 kilometrelik yol ağında; 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 13 bin 256 adet makine ve ekipman ile 14 bin 303 personelle yürütüleceğini söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Merkezlerimizde 830 bin ton tuz, 400 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 11 bin 500 ton tuz çözeltisi depolanmış ayrıca 929 kilometre kar siperi yapılmıştır. Kritik kesimlerde görevlendirilen 1.700 adet karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin 500 adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. Bu sayede etkin bir kar mücadelesi yapılıyor.”

Kar ve buzla mücadeleye 13 bin 256 makine ve ekipman

Tüm bu tedbirler kadar, yollara çıkan vatandaşların sorumluluğunun da büyük önem taşıdığını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Kış mevsiminde seyahat edecek sürücü ve yolcularımızın yola çıkmadan önce güzergâh hakkında mutlaka bilgi edinmeleri doğru olacaktır. Araçlarında kış lastiği kullanmaları, zincir ve takoz bulundurmaları kış şartlarının gerektirdiği malzemelerdir. Ayrıca vatandaşlarımız seyahat edecekleri zaman yolların durumunu; ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi’nden, ALO 159 Yol Danışma hattından, cep telefonu aplikasyonundan ya da KGM web sitesi üzerinden sunulan güzergâh analizi programı ile bilgi edinebilirler.” şeklinde konuştu.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI

Uraloğlu, yol kenarında bekleyen karla mücadele ekipleriyle trafiğin aksamaması içinde her an teyakkuz halinde olacaklarını da kaydederek şunları söyledi:

“Bir de konuşmamı tamamlamadan önce hatırlatmak isterim: 15 Kasım yani dün itibarıyla ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu başlamıştır. Bu 5 aylık dönemde şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet gibi tüm ticari araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Kurala uymayanlara para cezası uygulanacak ve ceza puanı verilecektir. Hususi otomobil sahiplerine yasal zorunluluk bulunmamakla birlikte, 7 derecenin altında kış lastiğinin yol tutuşunu ciddi oranda artırdığını hatırlatarak şiddetle tavsiye ediyoruz. Ayrıca sürücülerimizin kolluk kuvvetlerimizin ve karayolcu görevlilerimizin uyarılarına, trafik işaret ve levhalarına titizlikle uymalarını rica ediyoruz.”

Kar ve buzla mücadeleye 13 bin 256 makine ve ekipman

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