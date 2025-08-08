Karadeniz kentinde denize girme yasağı!

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Hal böyleyken, vatandaşlar serinlemenin yollarını aramaya başladı. Birçok kişi sahillere akın ederken, Rize'de boğulmaları engellemek amacıyla denize girmek 2 gün yasaklandı.

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Hal böyleyken, vatandaşlar serinlemenin yollarını aramaya başladı.

Karadeniz' kenti Rize'de ise boğulmaları engellemek amacıyla denize girmek 2 gün yasaklandı.

HAVA KOŞULLARI YASAK GETİRDİ

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre 9-10 Ağustos'ta il genelinde hava ve deniz şartlarının olumsuz seyredeceği kaydedildi.

Dalga yüksekliğinin 1,5-2 metre, yer yer 3 metreye ulaşacağı, rüzgarın ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli eseceği belirtilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için belirtilen tarihlerde denize girmesinin yasaklandığı bildirildi.

