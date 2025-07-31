Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kavurucu sıcaktan bunaldılar, traktörü 5 yıldızlı otel havuzuna çevirdiler!

Kavurucu sıcaktan bunaldılar, traktörü 5 yıldızlı otel havuzuna çevirdiler!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş'ta çiftçilikle uğraşan Serhat Güler, sıcaktan bunalan gençler ve çocukların serinlemesi için traktör römorkunu havuz yaptı.

Muş merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyünde yaşayan 26 yaşındaki Güler, arkadaşlarının yardımıyla traktörünün römorkunu havuza dönüştürdü.

Kavurucu sıcaktan bunaldılar, traktörü 5 yıldızlı otel havuzuna çevirdiler! - 1. Resim

Naylon brandayla kaplanıp içine su doldurulan römorka giren gençler ve çocuklar, sıcak havada yüzmenin ve serinlemenin tadını çıkardı.
Güler, basın mensuplarına, serinlemek için böyle bir yöntem uyguladıklarını söyledi.

Kavurucu sıcaktan bunaldılar, traktörü 5 yıldızlı otel havuzuna çevirdiler! - 2. Resim

Sıcak hava nedeniyle zorlandıklarını belirten Güler, şunları kaydetti: "Çalışırken kavurucu sıcaklar nedeniyle oldukça zorlanıyoruz. Çiftçiyiz, buğday hasadı yapıyoruz. İstirahat saatlerinde serinlemek için 15 tonluk römorkumuzu suyla doldurduk. Özellikle en sıcak saatlerde burada serinliyoruz. Aklımıza bu fikir geldi, gayet de iyi oldu. Çocuklar eğleniyor, biz de hem serinliyor hem işimizi daha rahat yapıyoruz."

Kavurucu sıcaktan bunaldılar, traktörü 5 yıldızlı otel havuzuna çevirdiler! - 3. Resim

Römorkta yüzen çocuklardan Enver Güler ise "Babamla birlikte tarladaydık. Ona 'beni havuza götür' dedim. Köyde havuz olmadığı için böyle bir yöntem denedik. Römorka çadır serip havuz yaptık. Çok eğleniyoruz. Her gün bu şekilde serinliyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Anlaşma tamam: Yeni takımı belli olduAylarca uyumadı, spor yapamadı... Tek bir ameliyatla hayatı değişti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aylarca uyumadı, spor yapamadı... Tek bir ameliyatla hayatı değişti - YaşamAylarca uyumadı, spor yapamadı... Tek bir ameliyatla hayatı değiştiDiyarbakır'da sallandığı ihbarıyla tahliye edilen binanın raporu ortaya çıktı - YaşamSallandığı ihbarıyla tahliye edildi, rapor ortaya çıktı!Meriç Nehri'nden oltayla devasa yayın balığı yakaladılar! Ağırlığı tam 73 kilo - YaşamNehirden oltayla devasa balık yakaladılar'Serinleten' haber geldi! 3 günlük sağanak alarmı: İşte bölge bölge hava durumu - Yaşam'Serinleten' haber geldi! 3 gün boyunca...Bartın Irmağı'ndan korkutan görüntü geldi, balık tutmak yasaklandı! - YaşamIrmaktan korkutan görüntü geldi, balık tutmak yasaklandıHepsi gelmeye başladı! 12 senedir bu işi yapıyorlar... 18 gün için memleketlerini terk ettiler - YaşamHepsi gelmeye başladı! 12 senedir bu işi yapıyorlar...
Sonraki Haber Yükleniyor...