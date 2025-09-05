Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kaya tuzundan süs eşyası yapıyorlar! Hepsi el emeği

Kaya tuzundan süs eşyası yapıyorlar! Hepsi el emeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaya Tuzu, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de yaz döneminde yoğun talep gören kristal kaya tuzu, özellikle ev yapımı turşu, salça ve peynir üretiminde kullanılması sebebiyle satış rekorları kırdı. Kaya tuzu yazın kışlık ürünlere, kışın süs eşyasına kullanılıyor.

Kırşehir'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan kristal kaya tuzu satışları turşu, salça ve peynir yapım sezonunun etkisiyle zirve yaptı. Ancak sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte esnaf, satışlardaki düşüşe karşı çözümü süs eşyası üretiminde arıyor.

Kaya tuzundan süs eşyası yapıyorlar! Hepsi el emeği - 1. Resim

KIŞIN SÜS EŞYASINA ÇEVİRİYOLAR

Kırşehir'de yaz döneminde yoğun talep gören kristal kaya tuzu, özellikle ev yapımı turşu, salça ve peynir üretiminde kullanılmasıyla satış rekorları kırdı. Ancak sonbahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte satışların düşeceğini öngören tuz esnafı, alternatif gelir kaynağı olarak kaya tuzundan yapılan süs eşyalarına yöneliyor.

Şehirde uzun yıllardır kaya tuzu satışı yapan esnaf Bektaş Uçar, mevsimsel hareketliliğin etkilerini değerlendirdi. Uçar, "Turşu, salça ve peynir yapım zamanı olduğu için yaz aylarında satışlarımız artış gösteriyor. Ancak sonbahar ve kış mevsimi yaklaştıkça bu talep düşüyor. Bu nedenle kaya tuzundan yapılan süs eşyalarına yöneliyoruz" dedi.

Kaya tuzundan süs eşyası yapıyorlar! Hepsi el emeği - 2. Resim

''ESNAFIN AYAKTA KALABİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ''

Bir diğer kaya tuzu esnafı Mehmet Umucu ise kaya tuzunun en çok yaz döneminde rağbet gördüğünü belirterek, "Kışa yaklaşırken hem talep azalıyor hem de iş gücümüz düşüyor. Bu durumda süs eşyası üretimi, esnafın ayakta kalabilmesi için önemli hale geliyor. Müşterilerimiz kışa girmeden son alışverişlerini yapıyor" şeklinde konuştu.

Özellikle turşuluk tuz ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, yazın son günlerinde tuzcularda yoğunluk oluştururken, esnaf da alternatif üretimlerle kış aylarında da ticaretini sürdürebilmenin yollarını süs eşyalarıyla arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hakan Sabancı'dan ayrıldı, gelin oldu! Hande Erçel'i gören herkes beğeni yağdırdıSosyal medya onu konuşuyor! Scooter valizle paket servisi yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Böyle mezar görülmedi! Yıllar içinde çürüyüp kaybolacak... Vasiyeti bile hazır - YaşamBöyle mezar görülmedi! Yıllar sonra yok olacakYaşı 500'den fazla! Bir ilçenin sembolü...  - YaşamBakanlık onun için harekete geçtiToplam 800 kilo! Hepsinin tarihi geçmiş... Utanmadan halka yedireceklerdi - YaşamToplam 800 kilo! Utanmadan halka yedireceklerdiAyı saldırdı, o kaçtı! Ağaca tırmansa da 2 ayağını kırdı - YaşamAyı saldırdı, o kaçtı! Ağaca tırmansa da 2 ayağını kırdıAdıyamanlı 16 yaşındaki Medine sırra kadem bastı! Ailesi her yerde onu arıyor - YaşamAdıyamanlı 16 yaşındaki Medine sırra kadem bastı!Belediye tesisinde yediği yemek kursağında kaldı! Bu nasıl soygun - YaşamBelediye tesisinde yediği yemek kursağında kaldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...