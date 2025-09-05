Kaya tuzundan süs eşyası yapıyorlar! Hepsi el emeği

Kırşehir'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan kristal kaya tuzu satışları turşu, salça ve peynir yapım sezonunun etkisiyle zirve yaptı. Ancak sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte esnaf, satışlardaki düşüşe karşı çözümü süs eşyası üretiminde arıyor.

KIŞIN SÜS EŞYASINA ÇEVİRİYOLAR

Kırşehir'de yaz döneminde yoğun talep gören kristal kaya tuzu, özellikle ev yapımı turşu, salça ve peynir üretiminde kullanılmasıyla satış rekorları kırdı. Ancak sonbahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte satışların düşeceğini öngören tuz esnafı, alternatif gelir kaynağı olarak kaya tuzundan yapılan süs eşyalarına yöneliyor.

Şehirde uzun yıllardır kaya tuzu satışı yapan esnaf Bektaş Uçar, mevsimsel hareketliliğin etkilerini değerlendirdi. Uçar, "Turşu, salça ve peynir yapım zamanı olduğu için yaz aylarında satışlarımız artış gösteriyor. Ancak sonbahar ve kış mevsimi yaklaştıkça bu talep düşüyor. Bu nedenle kaya tuzundan yapılan süs eşyalarına yöneliyoruz" dedi.

''ESNAFIN AYAKTA KALABİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ''

Bir diğer kaya tuzu esnafı Mehmet Umucu ise kaya tuzunun en çok yaz döneminde rağbet gördüğünü belirterek, "Kışa yaklaşırken hem talep azalıyor hem de iş gücümüz düşüyor. Bu durumda süs eşyası üretimi, esnafın ayakta kalabilmesi için önemli hale geliyor. Müşterilerimiz kışa girmeden son alışverişlerini yapıyor" şeklinde konuştu.

Özellikle turşuluk tuz ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, yazın son günlerinde tuzcularda yoğunluk oluştururken, esnaf da alternatif üretimlerle kış aylarında da ticaretini sürdürebilmenin yollarını süs eşyalarıyla arıyor.