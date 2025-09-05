Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Jandarma tarlaya indi, karış karış gezdi! 1 kişi suçüstü yakalandı

Jandarma tarlaya indi, karış karış gezdi! 1 kişi suçüstü yakalandı

- Güncelleme:
Aydın'ın Germencik, Efeler ve İncirliova ilçelerinde jandarma ekipleri, incir hırsızlarına yönelik nöbetlerini sıklaştırdı. 1 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın’da jandarma ekipleri ürün hırsızlığının önlenmesi kapsamında incir bahçelerinde devriye nöbetlerini sürdürüyor.

Aydın’da Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca müşterek olarak Efeler, Germencik ve İncirliova ilçelerinde tarımsal ürün hırsızlıklarının (İncir) önlenmesine yönelik Jandarma Komando, Asayiş, Motorlu Asayiş Timleri ile Trafik Jandarması tarafından önleyici devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

Jandarmalardan incir nöbeti! Tarlalara indiler - 1. Resim

1 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Faaliyette, 1 şüpheli şahıs suçüstü yakalanırken bir miktar incir ele geçirildi. Tarlalarda ve yol kontrol uygulamalarında araçların kontrolü ve şahısların sorgusu yapıldı.

Ekipler, devriye esnasında bahçede, tarlada çalışan vatandaşlar ile çiftçileri hırsızlık olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

