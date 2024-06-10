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Kimyasal makinesine düşen kedi son anda kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da yapı kimyasal makinesinin içerisine düşen kedi, son anda fark edilerek kurtarıldı. Doğaya salınan kedi koşarak uzaklaştı.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada huni görevi gören yapı kimyasal makinesini çalıştırmak üzere olan işçi, kedi sesi duydu. Bunun üzerine makinenin içerisine bakan işçi, kediyi gördü.

Bir süre iple şansını deneyen işçiler başarılı olamayınca içlerinden birisi makinenin içine girdi ve kediyi kurtardı. Doğaya salınan kedi koşarak uzaklaştı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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