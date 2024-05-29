Kedi Yulaf'a burun estetiği! Artık daha rahat nefes alıyor

Burun delikleri dar olduğu için nefes almakta güçlük çeken Scottish cinsi 'Yulaf' isimli kedi, geçirdiği burun operasyonu sonrası sağlığına kavuştu.

Sivas'ta yaşayan Ataberk Dursun, rahat nefes alamayan Scottish cinsi kedisi Yulaf'ı veterinere götürdü. Yapılan kontrollerin ardından 1,5 yaşındaki kediye burun operasyonu kararı verildi.

Veteriner hekim İbrahim Özmen'in yaptığı kontrollerde burun yapısı dar olan kedi, başarılı bir operasyon geçirdi ve sağlığına kavuştu. Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yulaf'ın operasyonla burun kanallarını genişlettiklerini söyledi.

"BİZDE MEDİKAL SEBEPLERLE YAPILIYOR"

Medikal sebepten dolayı bu operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Özmen, "Veteriner tıpta, beşeri tıptaki gibi bu tip uygulamalar yapılıyor. Tabi ki amaçlarımız farklı, orada daha ziyade estetik ve kozmetik amaçlı yapılıyor. Ama bizde medikal sebeplerle yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA HAYAT KALİTESİ DAHA İYİ OLACAK"

Yulaf'ın solunum sıkıntısı şikayetiyle kliniğe getirildiğini anlatan Özmen, şunları kaydetti:

"Bu durum, dar burun yapısından kaynaklanıyordu ve burun kanallarını operasyonla genişlettik. Durumu gayet iyi, biraz ödemi var ve onun azalmasını bekliyoruz. Eğer bu operasyon yapılmasaydı sık ve sığ nefes aldığı için bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı.

Akciğer enfeksiyonlarına yatkınlığı artacak, çabuk yorulma olacaktı. Bundan sonra hayat kalitesi inşallah daha iyi olacak."