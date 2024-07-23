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Kiracı ile mülk sahibi birbirine girdi! Silahlar ve bıçaklar çekildi, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kiracı ile mülk sahibi birbirine girdi! Silahlar ve bıçaklar çekildi, yaralılar var
Diyarbakır, Bağlar, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da kiracı ile mülk sahibi arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde kiracı ile mülk sahibi arasında “kira süresi” nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada biri silah, biri bıçak ve biri de darp sonucu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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