Yargıtay'dan emsal karar: Kiracıya mesaj atan ev sahibi haksız bulundu

Zam anlaşmazlığı yaşayan bir ev sahibi ve kiracı arasındaki kavga Yargıtay'a taşındı. Mahkeme, kiracısına uygunsuz saatlerde mesaj atan ev sahibini haksız buldu.

Son yıllarda mahkeme salonları boşanma davalarını da aşan ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarıyla doldu taştı. Son iki yıldır fahiş kiraları frenlemek için konan yüzde 25 sınırın bu yıl kalkmasıyla söz konusu davalar içinden çıkılmaz bir hal aldı. Emsal davalardan birisi de İstanbul Küçükçekmece'de gerçekleşti.

Hürriyet'te yer alan habere göre kiracı kadın, ev sahibiyle kira artışı konusunda anlaşmazlık yaşadı. Ev sahibi, “Ya kirayı artırırsın ya da evi boşaltırsın” dedi. İddiaya göre gece uygunsuz saatlerde mesajlar gönderen ev sahibi, kiracısının doğalgaz ve su vanasını kapattı. Kadını darp etti. Komşuların ihbarı üzerine binaya gelen polis olaya müdahale etti.

DAVA YARGITAY'A TAŞINDI

Kiracı, ev sahibinden şikâyetçi oldu. Ev sahibi hakkında ‘basit yaralama’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘huzur ve sükunu bozma’ suçlarından dava açıldı. İstanbul Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ev sahibi ‘basit yaralama’, hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından cezalandırıldı ancak ‘huzur ve sükunu bozma’ suçundan beraat ettirildi. Kiracı kararı Yargıtay’a taşıdı.

"HUKUKA AYKIRI"

Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin ev sahibi hakkında verdiği beraat kararını hukuka aykırı bularak dosyayı geri gönderdi. Yargıtay gerekçeli kararında, “Ev sahibi olay gününden önceki gece kiracısına 6 mesaj, olay sabahı ise 3 mesaj göndermiştir. Ardından elektrik, su ve doğalgaz vanalarını kapatmıştır. Yerel mahkemenin atılı suçun unsurlarını gözetmeden beraat kararı vermesi hukuka aykırı bulunmuştur” denildi.

Avukat Dilek Yüksel, “Ev sahipleri, bazen kiralanan ev üzerinde olan mülkiyet haklarını yanlış yorumlayıp kiracısının özel alanına tecavüz edebiliyorlar” dedi.