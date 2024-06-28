Kırklareli'nde denize girmek yasaklandı! Kaymakamlıktan açıklama var...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek 3 günlüğüne yasaklandı.
Kırklareli Vize'de denize girmek kısa bir süreliğine yasaklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 28-30 Haziran'da denize girmemesi istendi.
Bölge halkı yasağa uymaları konusunda uyarıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı