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Kırklareli'nde denize girmek yasaklandı! Kaymakamlıktan açıklama var...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kırklareli&#039;nde denize girmek yasaklandı! Kaymakamlıktan açıklama var...
Kırklareli, Vize, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek 3 günlüğüne yasaklandı.

Kırklareli Vize'de denize girmek kısa bir süreliğine yasaklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 28-30 Haziran'da denize girmemesi istendi.

Bölge halkı yasağa uymaları konusunda uyarıldı. 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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