Manisa'da son dakika korkutan deprem! AFAD duyurdu

Manisa'da son dakika korkutan deprem! AFAD duyurdu

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Manisa&#039;da son dakika korkutan deprem! AFAD duyurdu
Yaşam Haberleri  / HABER MERKEZİ

AFAD, Manisa'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Manisa'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Manisa'da son dakika korkutan deprem! AFAD duyurdu - 1. Resim

Depremin, 13,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

