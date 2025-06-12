Mersin'de bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Mersin'de iki katlı bir evden 2 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı. Aynı evden birkaç ay önce de 5 kamyon çöp toplandığı öğrenildi.

Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde vatandaşların 'kötü koku ve görüntü kirliği' yönündeki şikayet ve ihbarı üzerine harekete geçen Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 6331 Sokak'ta bulunan 2 katlı yapıda çöp, mobilya, karton, tekstil ve plastik atıkları istiflendiğini tespit etti.

Özellikle evin damında biriktirilen çeşitli çöp ve atıklar, ekipler tarafından kamyonlara yüklenerek atık bertaraf tesisine taşındı.

Ekipler, evden 2 kamyon çöp ve atık toplarken, yayılan kötü koku ve görüntü kirliliğini de ortadan kaldırdı.

Aynı evden birkaç ay önce de 5 kamyon çöp toplandığı bildirildi.