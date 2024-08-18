Meteoroloji son raporu paylaştı, göz gözü görmeyecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini tahminlerini paylaştı. Raporda 5 ilde sağanak beklentisi yer aldı. Gün içinde yurt genelinde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak. Güneydoğu bölgesinde ise toz aşınımına dikkat çekildi. İşte il il gün boyu beklenen hava sıcaklıkları...

Sıcaklık daha da artacak, termometreler 40 dereceyi aşacak! İl il hava durumu tahminleri

Sıcaklık daha da artacak, termometreler 40 dereceyi aşacak! İl il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK

Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YANGIN BÖLGELERİNDE RÜZGAR VAR

Yurdun birçok noktasında orman yangınları devam ediyor. Kuvvetli rüzgar sebebi ile alevler hızla yayılırken söndürme çalışmaları da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Son raporda yangın bölgelerinde rüzgar durumuna da yer verildi. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Az bulutlu 31

Trabzon: Az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38