Milli sporcunun çalınan tekerlekli sandalyesi bulundu

Çanakkale’nin Barbaros Mahallesi Salih Reis Sokak'taki evinin önünde bıraktığı tekerlekli sandalyesi çalınan Ümit Burunlular durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan teknik takip ve saha çalışmalarıyla olaya karışan şüphelinin A.K. olduğu belirlendi.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 20 yıldır tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan Burunlular’ın çalınan sandalyesi polis ekipleri tarafından teslim edildi.

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.