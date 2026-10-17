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Yaşam

Ne para ne de altın! Damada takılan takı 'Yok artık' dedirtti

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Ne para ne de altın! Damada takılan takı 'Yok artık' dedirtti
Başlık ResmiNe para ne de altın! Damada takılan takı Yok artık dedirtti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen düğünde, damadın tır şoförü olması nedeniyle arkadaşları tarafından takı olarak tır lastiği hediye edildi. Alışılmışın dışındaki takı merasimi, düğüne katılanların şaşkınlıkla izlediği anlara sahne oldu.

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Bandırma'da Sabina Karatay ve Faik Fırat Komanova çiftinin düğününde ilginç görüntüler yaşandı. Damadın tır şoförü olmasını dikkate alan bekar arkadaşları Batuhan Bodur, Mehmet Ali Keskin ve Efe Asım Komanova, takı merasiminde çifte tır dorsesine ait bir lastik taktı.

Ne para ne de altın! Damada takılan takı Yok artık dedirtti
Başlık ResmiNe para ne de altın! Damada takılan takı Yok artık dedirtti

DAVETLİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Düğünde gerçekleştirilen sıra dışı takı merasimi, davetlilerin ilgisini çekerken gelin ve damat da yaşananlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Geleneksel takı merasimine farklı bir yorum getiren sağdıçların sürprizi, gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Ne para ne de altın! Damada takılan takı Yok artık dedirtti
Başlık ResmiNe para ne de altın! Damada takılan takı Yok artık dedirtti

Lastiğin takılmasının ardından sağdıçlar ve çift, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra müzik eşliğinde çiftetelli oynayan davetliler, renkli görüntüler oluşturarak gecenin keyfini çıkardı. Tır dorselerinde kullanılan bir lastiğin fiyatının yaklaşık 25 bin TL olduğu öğrenildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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