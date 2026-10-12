Nefes merkezleri engelli ailelerine soluk aldıracak! Çocuklarını 30 güne kadar emanet edebilecekler

Engelli çocukların kendilerine “devletin emaneti” olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nefes merkezlerini 81 şehirde yaygınlaştıracaklarını söyledi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin ailelerine kısa süreli bakım desteği sunan Nefes Merkezinin Ankara’daki ilk şubesini, Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde hizmete açtı. Bu aileler, ihtiyaç duyduklarında çocuklarını bir yıl içerisinde 30 güne kadar merkeze bırakabilecek. Bakan Göktaş, ziyaretinde engelli bireylerle sohbet etti, el sanatları atölyelerinde hazırlanan ürünleri inceledi.

Ankara’nın ilk Nefes Merkezini hizmete açtıklarını belirten Göktaş, ailelerin ameliyat, şehir dışına çıkma veya beklenmedik durumlarda çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir merkeze ihtiyaç duyduğunu, Nefes Merkezinin bu amaçla hizmet vereceğini kaydetti. Merkezin 24 kişilik kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Göktaş, kadın ve erkekler için ayrı birimler oluşturulduğunu belirtti.

Saray Engelsiz Yaşam Merkezinin 779 engelli bireye hizmet sunduğunu belirten Göktaş, 73 müstakil villadan oluşan yerleşkede rehabilitasyonun yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerin de yürütüldüğünü ifade etti. Tasarım ve ahşap atölyelerinin de bulunduğu merkezlerde engellilerin sportif faaliyetlerle de desteklendiğini dile getiren Göktaş, “Engellilere tamamen ücretsiz hizmet sunuyoruz. Onlar bizim evlatlarımız, devletimizin emaneti. Nefes Merkezi engelli ailelerimizin ihtiyaçlarına cevap veren çok kıymetli bir hizmet oldu. İhtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanındayız. Nefes merkezlerini 81 şehrimizde yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

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