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Yaş sınırı getirilmişti... Bakan Göktaş detayları açıkladı! e-Devlet üzerinden yapılacak

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Yaş sınırı getirilmişti... Bakan Göktaş detayları açıkladı! e-Devlet üzerinden yapılacak
Başlık ResmiYaş sınırı getirilmişti... Bakan Göktaş detayları açıkladı! e-Devlet üzerinden yapılacak

Sosyal medyaya yönelik yaş sınırı düzenlemesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan yeni açıklama geldi. Göktaş, e-Devlet üzerinden yaş doğrulamasının zorunlu olacağını ve 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaşlarına uygun içerikler sunulacağını belirtti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayınlandığını bildirdi.

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Bakan Göktaş, "Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden koruma ve onlara güvenli dijital alanlar sunma kararlılığımızı somut adımlarla güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda e-Devlet Kapısı üzerinden yaş doğrulamasını zorunlu kılıyoruz. 15-18 yaş grubundaki çocuklara, yaşlarına ve gelişimlerine uygun içerikler sunulmasını sağlıyoruz. Anne babaların denetim imkanlarını güçlendiriyoruz. Sosyal medya platformlarının yükümlülüklerini ve sorumluluklarını artırıyoruz. Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve geleceğimiz için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Evlatlarımıza ve ailelerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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