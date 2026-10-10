Sosyal medyada yeni dönem! 15 yaş altındakilerin hesapları kapanacak

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle sosyal medyada 15 yaş sınırı getirildi. 15 yaşını doldurmamış çocukların hesap açması engellenecek, mevcut hesapları kapatılacak. Platformlar için yaş doğrulama sürecinde son tarih 31 Mart 2027 olacak.

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15 yaş altına sosyal medya yasağını içeren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle sosyal medya platformlarına yaş doğrulama ve çocukların korunmasına yönelik çeşitli yükümlülükler getirildi. Buna göre platformlar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu kullanıcıların hesap açma taleplerini reddedecek.

15 YAŞ ALTINDAKİLERİN HESAPLARI KAPATILACAK

Yönetmeliğe göre 15 yaşını doldurmuş çocukların sosyal medya hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Bu hesaplarda canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Ayrıca çocuklara yönelik içeriklerin sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulması yasaklanacak.

Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Diğer kullanıcılar ise çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek.

EBEVEYNLERE HESAP KONTROLÜ İMKÂNI

Düzenlemeyle sosyal medya platformlarına ebeveyn denetim araçları sunma zorunluluğu da getirilecek. Bu araçlar sayesinde ebeveynler çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, kullanım sürelerini sınırlandırabilecek ve ücretli işlemlere izin verebilecek.

YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 KASIM 2026

Yönetmelik, 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girecek. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin en geç 31 Mart 2027’ye kadar tamamlanması gerekecek. Yapılacak kontroller sonucunda 15 yaşını doldurmadığı belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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