Sosyal medyada e-Devlet dönemi başlıyor. Kimlik doğrulamasıyla sahte hesaplar kapanacak, yaş sınırı denetlenecek.

ESMA ALTIN / ANKARA - 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanmasını içeren kanun teklifi kapsamında getirilmesi öngörülen yaş doğruluma sistemi ile ilgili e-Devlet üzerinden bir sistem oluşturulması planlanıyor. Bu konuda Meclis’te açıklamalarda bulunan Siber Güvenlik Başkanlığı Dijital Devlet Genel Müdür Vekili Furkan Civelek, e-Devlet Kapısı üzerinden üretilecek “token” ile kullanıcıların yalnızca yaş bilgisi doğrulanacağını söyledi.

Yeni sistemin detaylarını paylaşan Civelek, “‘Token’ dediğimiz şey aslında küçük bir dijital dosyadır, elektronik imzalı bir belge gibi düşünebiliriz. Bu token, yalnızca kişinin ‘15 veya 16 yaşın üzerinde olup olmadığı’ bilgisini içerecek” dedi. Civelek, yeni modelin en önemli avantajının veri gizliliği olduğunu belirtti.

KİMLİKSİZ GÜVENLİ DOĞRULAMA

Buna göre, yeni sistemde kullanıcıya elektronik imzalı bir doğrulama belgesi verilecek. Bu belge, kişinin yalnızca yaş kriterini sağladığını gösterecek ve üçüncü taraflarca doğrulanabilecek. Sosyal medya platformlarına isim, kimlik gibi bilgiler yerine sadece “yaş uygundur / değildir” bilgisi aktarılacak. Sistem sayesinde kullanıcılar, sosyal medya platformlarına girişte kimlik bilgisi paylaşmadan yaş doğrulaması yapabilecek.

Civelek, “Bu veriyi ilgili kullanıcıya verdikten sonra bu ‘token’ dediğimiz anahtarı ilgili kullanıcı yaş doğrulamasına tabi olan bütün sosyal medya platformlarına yükleyerek kendisinin e-Devlet tarafından 15 yaşın üzerinde olduğunun teyit edildiğini ilgili platforma ispatlayabiliyor olacak. Zaten e-Devlet kapısında kullanıcı olabilmek için 16 yaş ve üstünde olmak gerekiyor, onun altındakiler zaten kullanıcı olamıyorlar” bilgisini paylaştı.

BAŞKA HİÇBİR BİLGİ PAYLAŞILMAYACAK

Bu adımın, veri güvenliği ve mahremiyet açısından önemli bir adım olarak değerlendiren Civelek, “Sosyal medya platformları tarafına kullanıcıyla ilgili ekstra çok fazla bir bilgi gitmiyor olacak. Sadece giden bilgi, ‘kullanıcı koduna sahip kişi 15 yaşın üzerindedir’ şeklinde olacak. Başka hiçbir bilgi kendileriyle paylaşılmayacak” diye konuştu.

Civelek, e-Devlet altyapısının güvenilir kimlik doğrulama kapasitesinin bu sistem için yeterli olduğunu ifade ederek, uygulamanın sosyal medya güvenliğini artıracağına dikkat çekti.

