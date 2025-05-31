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Nehir kenarında yetiştirmişler! Piyasa değeri 100 milyon liralık kenevir imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin Bismil ilçesindeki kısmında adacık olan yerlerde tespit edilen piyasa değeri 100 milyon Türk lirasından fazla olan kenevir imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Dicle Nehri'nin Bismil ilçesindeki kısmında ve nehir suyunun debisinden kaynaklı oluşan adacıklarda drone ile yapılan çalışma sonucunda kenevir ekimi yapıldığı değerlendirilen muhtemel araziler tespit edildi.

Nehir kenarında yetiştirmişler! Piyasa değeri 100 milyon liralık kenevir imha edildi - 1. Resim

DEĞERİ 100 MİLYON LİRADAN FAZLA

Nehir üzerindeki adacıklarda tespit edilen iki farklı alanda ekili vaziyette bulunan bin 220 kök kenevir ele geçirildi. Burada ele geçirilen ve piyasa değeri 100 milyon Türk Lirası'ndan fazla olan yaklaşık 300 kilogram skunk-esrar üretimine elverişli kök kenevir bitkisi yok edildi.

Nehir kenarında yetiştirmişler! Piyasa değeri 100 milyon liralık kenevir imha edildi - 2. Resim

BOT VE TRAKTÖRLERLE ULAŞTILAR

Yasadışı ekilen kenevirlerin tespitinin engellenmesi için uyuşturucu tacirlerinin oluşturduğu çeşitli engeller de polisi yıldırmadı. Uyuşturucu bulunan her noktaya bot ve traktör gibi araçlar ile ulaşıldı.

Nehir kenarında yetiştirmişler! Piyasa değeri 100 milyon liralık kenevir imha edildi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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