Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Okul müdürü Heimlich manevrasıyla öğrencisi kurtardı! İşte o anlar

Okul müdürü Heimlich manevrasıyla öğrencisi kurtardı! İşte o anlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ilkadım, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da bir ortaokul müdürü, nefes borusuna kurabiye kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İlkadım ilçesinde bulun Baruthane Ortaokulu’nda 6. sınıf öğrencisi Rüzgar Laleli, ders sırasında bir kurabiyeyi ağzına attı.

SOLUK BORUSUNA KURABİYE KAÇTI

Kurabiye soluk borusuna kaçan öğrenci nefessiz kaldı. Sınıfta ders anlatan öğretmeni ilk müdahaleyi yapmasına rağmen kurabiye çocuğun soluk borusundan çıkmadı.

Okul müdürü Heimlich manevrasıyla öğrencisi kurtardı! İşte o anlar - 1. Resim

HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDI

Durumun Okul Müdürü Erkan Teker’e bildirilmesi üzerine koşarak olay yerine gelen Müdür Teker, Heimlich manevrasıyla öğrencinin soluk borusuna kaçan kurabiyeyi çıkarmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
PSG'den Napoli'ye dudak uçuklatan teklif! Kvaratskhelia için kesenin ağzı açıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep'te 'kuduz' paniği! Bir ilçede iki mahalle karantinada  - YaşamGaziantep'te 'kuduz' paniği! İki mahalle karantinadaBöyle kampanya görülmedi! Ölmeyen kaynana için yüzde 50 indirimli mezar taşı... - YaşamÖlmeyen kaynana için yüzde 50 indirimli mezar taşıDenize sıfır, şehir ve dağ manzaralı! Süper Lig takımlarında böylesi yok - YaşamDenize sıfır, dağ manzaralı! Süper Lig ekiplerinde bile yokGörür görmez telefona sarıldı! Ağacın üzerinde ilerledi, tam 2,5 metre - Yaşamİki buçuk metrelik yılanı görenler gözlerine inanamadıİşine karışanlara sinirlendi, astığı pankart ilgi odağı oldu - Yaşamİşine karışanlara sinirlendi, astığı pankart ilgi odağı olduGözlerini ve bir elini kaybeden Iraklı kadın el işi çantalar üretiyor! - YaşamGözlerini ve bir elini kaybetti! Çalışmaktan vazgeçmedi...
Sonraki Haber Yükleniyor...