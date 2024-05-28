Okul müdürü Heimlich manevrasıyla öğrencisi kurtardı! İşte o anlar

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Mayıs 2024 22:07 - Güncelleme: 28 Mayıs 2024 22:15 - Güncelleme:

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Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da bir ortaokul müdürü, nefes borusuna kurabiye kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına böyle yansıdı.