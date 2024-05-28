Okul müdürü Heimlich manevrasıyla öğrencisi kurtardı! İşte o anlar
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun’da bir ortaokul müdürü, nefes borusuna kurabiye kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
İlkadım ilçesinde bulun Baruthane Ortaokulu’nda 6. sınıf öğrencisi Rüzgar Laleli, ders sırasında bir kurabiyeyi ağzına attı.
SOLUK BORUSUNA KURABİYE KAÇTI
Kurabiye soluk borusuna kaçan öğrenci nefessiz kaldı. Sınıfta ders anlatan öğretmeni ilk müdahaleyi yapmasına rağmen kurabiye çocuğun soluk borusundan çıkmadı.
HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDI
Durumun Okul Müdürü Erkan Teker’e bildirilmesi üzerine koşarak olay yerine gelen Müdür Teker, Heimlich manevrasıyla öğrencinin soluk borusuna kaçan kurabiyeyi çıkarmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı