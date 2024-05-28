Astrolog Meral Güven neden küfrettiğini açıkladı

Dolu ile birlikte yağan o cismin gizemi! Uzmanlar neye uğradığını şaşırdı

Dolu ile birlikte yağan o cismin gizemi! Uzmanlar neye uğradığını şaşırdı

Yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma çerçevesinde dün akşam polis tarafından gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan astrolog Meral Güven'in ifadeleri ortaya çıktı. Güven, "Hesabımı aldıktan sonra paylaşımları gördüm. Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım" dedi.

"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yaptıktan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan Meral Güven'in ifadeleri ortaya çıktı.

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Güven, küfürlü paylaşımlarına ilişkin şunları söyledi:

"HESABIMI HACKLEYENLERE YAPTIM"

Eski eşim ve bir sürü sosyal medya kullanıcısından tehdit mesajları aldım. Sonra sosyal medya hesabım çalındı. Daha sonra ben de hesabımı geri aldım. Hesabımı aldıktan sonra paylaşımları gördüm. Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım.

"İLAÇ ALDIM"

Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Yaptıklarımdan pişmanım.

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SERBEST BIRAKILDI

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” gibi nitelikli suçlardan savcılık tarafından başlatılan resen soruşturma kapsamında dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık talimatı ile aynı gün serbest bırakılmıştı.