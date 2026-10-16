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Yaşam

Palamut bolluğu kâbus getirdi! Kokudan durulmuyor, kimse cam açamıyor: Gereken ceza kesilsin

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Rize’de balık limanında denize boşaltılan ezik palamutlar, vatandaşı isyan ettirdi. Deniz yüzeyi balıklardan görünemez hale gelirken, çevreye yayılan kokudan mahalleli cam açamaz hale geldi. Balıkçı Temel Zaman “Bu rezilliğe bir bakın. Sahil Güvenlik Komutanlığı gelsin, ufak teknelerle değil bu büyük takımlarla ilgilenip gereken cezayı kessin. Liman berbat durumda” diyerek tepki gösterdi.

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Karadeniz'de son haftalarda yaşanan palamut bereketi sonrasında Rize’nin Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi'ndeki kaydedilen görüntüler hayrete düşürdü.

ONLARCASI LİMANA BOŞALTILDI

İddiaya göre, aşırı avlanma nedeniyle kasalara sığmayan, taşınma ve istifleme sırasında ezilip patlayan tonlarca palamut, bazı büyük balıkçı tekneleri tarafından doğrudan liman içine boşaltıldı.

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KOKUDAN DURULMUYOR

Avlanıp ezilen palamutların teknelerce denize dökülmesi kötü koku ve deniz kirliliğine neden oldu. Sahil ölü balıklarla kaplandı, mahalleyi saran ağır koku vatandaşları canından bezdirdi. Limana yakın noktalardaki yerleşim yerlerinde mahalle sakinleri pencerelerini açamaz hale geldi.

Palamut bolluğu kâbus getirdi! Kokudan durulmuyor, kimse cam açamıyor: Gereken ceza kesilsin
Başlık ResmiPalamut bolluğu kâbus getirdi! Kokudan durulmuyor, kimse cam açamıyor: Gereken ceza kesilsin

“GEREKEN CEZA KESİLSİN”

Balıkçı Temel Zaman, yaşanan manzaranın hijyen şartlarını eksilttiğini belirterek çözüm için şöyle seslendi:

Bu rezilliğe bir bakın. Sahil Güvenlik Komutanlığı gelsin, ufak teknelerle değil bu büyük takımlarla ilgilenip gereken cezayı kessin. Liman berbat durumda, ağır kokudan geçilmiyor. Büyük tekneler fazlalık balığı ezilip patlayınca doğrudan denize basıyor. Vatandaşlar bu koku yüzünden geceleri evinde yatamıyor, binaların içine kadar koku doldu.

Palamut bolluğu kâbus getirdi! Kokudan durulmuyor, kimse cam açamıyor: Gereken ceza kesilsin
Başlık ResmiPalamut bolluğu kâbus getirdi! Kokudan durulmuyor, kimse cam açamıyor: Gereken ceza kesilsin

Öte yandan palamudun fiyatı, geçtiğimiz haftalarda Pazar tezgahlarında 50 liraya kadar düşmüştü.

Palamut bolluğu kâbus getirdi! Kokudan durulmuyor, kimse cam açamıyor: Gereken ceza kesilsin
Başlık ResmiPalamut bolluğu kâbus getirdi! Kokudan durulmuyor, kimse cam açamıyor: Gereken ceza kesilsin
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Rize
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