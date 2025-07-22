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Pehlivan rakibin karıştırdı, er meydanında herkes kahkahaya boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mudurnu, Aşçılık, Güreş, Bursa, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen asırlık "Acısu Bayramı"nda binlerce kişiyi bir araya geldi. Geleneksel yağlı güreşlerin yapıldığı etkinlikte pehlivanın rakibi zannederek seyirciler arasındaki başka bir güreşçiye sarılması alandakileri kahkahaya boğdu.

Mudurnu'ya bağlı Hacıhalimler köyünde yüzyıllardır süregelen "Acısu Bayramı", bu yıl da coşkuyla kutlandı. Geleneksel bayramda, güreş müsabakaları sırasında yaşanan hırslı bir mücadele esnasında pehlivanlardan biri, rakibini ararken yanlışlıkla seyircilerin arasında oturan başka bir pehlivana sarıldı.

Rakibi zannettiği kişiyle güreşmeye çalışan pehlivan, çevredekilerin uyarısıyla hatasını fark etti. O anlar, bayram alanındakiler tarafından alkış ve kahkahalarla karşılandı.

Pehlivan rakibin karıştırdı, er meydanında herkes kahkahaya boğuldu - 1. Resim

1,5 TON PİLAV İKRAM EDİLDİ

Köy sakinlerinden İlhami Akça, Acısu Bayramı'nın kendilerine atalarından miras kaldığını ve bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Bayram için binlerce kişinin köye akın ettiğini belirten Akça, "750 kilo bulgur ile 700 kilo eti karıştırarak yaklaşık 1,5 tonluk bir pilav hazırladık. Bayramımıza 5 bin kişinin katılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Pehlivan rakibin karıştırdı, er meydanında herkes kahkahaya boğuldu - 2. Resim

Etkinlikte, dev kazanlarda hazırlanan yemekler traktör kasalarıyla bayram alanına getirilerek duaların ardından vatandaşlara ikram edildi. Yemeğin ardından minik boydan başpehlivan kategorisine kadar yüzlerce güreşçi, er meydanında kıran kırana mücadele etti. Nefes kesen müsabakaların sonunda dereceye girenlere madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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