PGT yönteminin ilk uygulandığı bebek! Beş kardeşi SMA’dan ölen Elif 18 yaşında

Dünyaya gelen beş evladını da SMA sebebiyle kaybeden Hataylı Arslan çiftinin, sağlıklı embriyoların ayrıştırıldığı PGT metoduyla doğan altıncı çocuğu Elif, 18 yaşına girdi

SMA hastaları için yeni çalışma! Daha etkili ve daha ucuz olacak

SMA hastaları için yeni çalışma! Daha etkili ve daha ucuz olacak

Hatay’da yaşayan Süleyman Selda Arslan çifti, yıllar önce, genetik hastalıkların en büyük sebebi olan yakın akraba evliliğinin üzücü sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. O dönem, irsî (kalıtsa)l ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA taşıyıcısı olduklarını bilmeyen çiftin doğan ikiz bebekleri, hastalık sebebiyle iki gün yaşadıktan sonra vefat etti. Altı ay sonra tekrar hamile kalan ve bir kız bebek dünyaya getiren Senem Arslan, bu evladını da dokuz ay sonra kaybetti. Ailenin sonrasında doğan diğer iki bebeği de SMA sebebiyle sadece birkaç ay yaşayabildi.

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Beş evladını kaybeden Arslan çifti, o dönem yaygın olarak bilinmeyen SMA hastalığı ve genetik hastalık taşıyıcısı çiftler için uygulanan “preimplantasyon genetik tanı” (PGT) yöntemini bir televizyon programından öğrendi. Bunun üzerine Ankara’ya gelerek, PGT yöntemini uygulayan Prof. Dr. Volkan Baltacı’ya başvuran çift, bu sayede sağlıklı bir bebek sahibi oldu. Arslan ailesi, 18 sene önce dünyaya gelen ve sağlıkla büyüyen kızları Elif’le birlikte Prof. Dr. Baltacı’ya ziyarette bulundu.

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“DOKUZ YILIM ACIYLA GEÇTİ”

47 yaşındaki anne Selda Arslan, 1998’de evlendiğini, evliliğinin dokuz senesinin çocuklarını kaybetmesinden ötürü acıyla dolu geçtiğini anlattı. Evlilik öncesi taramaların, genetik hastalık taşıyıcısı olan çiftlerin bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Arslan “Geçmişte, en azından taşıyıcı olup olmadığımız belli olsaydı, bu kadar acı çekmez, çocuklarımı kaybetmezdim” dedi. Elif Arslan, sağlıkla büyüyebilmekten mutluluk duyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: PGT uygulamasının ilk defa benim için yapıldığını düşününce havalı hissettiriyor insan, ilk olmak güzel...

AKRABA EVLİLİĞİ BÜYÜK RİSK

Prof. Dr. Baltacı, SMA ve diğer genetik hastalıklarda riski artıran en önemli sebebin yakın akraba evliliği olduğuna dikkati çekti. Türkiye’de akraba evliliklerinin de etkisiyle SMA taşıyıcılığının yüksek olduğunu söyleyen Baltacı, akraba evliliğinin SMA riskini akraba olmayan çiftlere göre 20-30 kat artırdığını ifade etti.