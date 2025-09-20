Plaka yerine “Sadece ölüler görür” yazdırdı! “Polis de görür” deyip cezayı kestiler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafiği tehlikeye atan bir motosiklet sürücüsü, plakasız aracıyla tek teker üzerinde ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine aynı sürücüyle yolda karşılaşan polis, şahsı yakalayarak trafik polisi çağırdı.

“SADECE ÖLÜLER GÖRÜR” MESAJINA “POLİS DE GÖRÜR” CEVABI

Motosikletinin arkasına plaka yerine "Sadece ölüler görür" yazdıran sürücünün bu kez cezadan kaçamadığı anlar kameralara yansıdı. Trafik polisleri hem motosikleti trafikten men etti hem de cezai işlem uyguladı. O anları kayda alan sürücünün "Daha önce 4 yunus polisinden kaçtım" sözlerine karşılık, polis ekiplerinin "Polisler de görür" cevabını verdi.

SÖZLERİ ŞAŞKINLIK UYANDIRDI

Cezadan kurtulamayan sürücü Baran E., bu kez polis ekipleriyle video çekti. Kendisine yazılan cezayı gülerek kayda alan genç, "Daha önce 4 yunus polisinden kaçtım" sözleriyle şaşkınlık uyandırdı.

15 BİN LİRALIK CEZA VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Hem trafiği hem de kendi canını hiçe sayan sürücünün bu trajikomik halleri sosyal medyada gündem olurken, sürücüye 15 bin lira üzerinde cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında trafik güvenliğini ihlal suçundan adli işlem başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik ve asayiş magandalarına geçit verilmeyeceğinin altını çizdiler.