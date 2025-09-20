Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Plaka yerine “Sadece ölüler görür” yazdırdı! “Polis de görür” deyip cezayı kestiler

Plaka yerine “Sadece ölüler görür” yazdırdı! “Polis de görür” deyip cezayı kestiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Plaka yerine “Sadece ölüler görür” yazdırdı! “Polis de görür” deyip cezayı kestiler
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da plakasız motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan bir sürücü, sosyal medyada paylaştığı görüntüler sayesinde polis ekiplerince tespit edilerek yakalandı. Motosikletinin arkasına plaka yerine "Sadece ölüler görür" yazdıran gencin motosikleti trafikten men edildi. Sürücünün meydan okurcasına söylediği “Daha önce 4 yunustan kaçtım” sözleri karşısında polislerin cevabı net oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafiği tehlikeye atan bir motosiklet sürücüsü, plakasız aracıyla tek teker üzerinde ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine aynı sürücüyle yolda karşılaşan polis, şahsı yakalayarak trafik polisi çağırdı. 

Plaka yerine “Sadece ölüler görür” yazdırdı! “Polis de görür” deyip cezayı kestiler - 1. Resim

“SADECE ÖLÜLER GÖRÜR” MESAJINA “POLİS DE GÖRÜR” CEVABI

Motosikletinin arkasına plaka yerine "Sadece ölüler görür" yazdıran sürücünün bu kez cezadan kaçamadığı anlar kameralara yansıdı. Trafik polisleri hem motosikleti trafikten men etti hem de cezai işlem uyguladı. O anları kayda alan sürücünün "Daha önce 4 yunus polisinden kaçtım" sözlerine karşılık, polis ekiplerinin "Polisler de görür" cevabını verdi.

Plaka yerine “Sadece ölüler görür” yazdırdı! “Polis de görür” deyip cezayı kestiler - 2. Resim

SÖZLERİ ŞAŞKINLIK UYANDIRDI

Cezadan kurtulamayan sürücü Baran E., bu kez polis ekipleriyle video çekti. Kendisine yazılan cezayı gülerek kayda alan genç, "Daha önce 4 yunus polisinden kaçtım" sözleriyle şaşkınlık uyandırdı.

Plaka yerine “Sadece ölüler görür” yazdırdı! “Polis de görür” deyip cezayı kestiler - 3. Resim

15 BİN LİRALIK CEZA VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Hem trafiği hem de kendi canını hiçe sayan sürücünün bu trajikomik halleri sosyal medyada gündem olurken, sürücüye 15 bin lira üzerinde cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında trafik güvenliğini ihlal suçundan adli işlem başlatıldı.

Plaka yerine “Sadece ölüler görür” yazdırdı! “Polis de görür” deyip cezayı kestiler - 4. Resim

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik ve asayiş magandalarına geçit verilmeyeceğinin altını çizdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Eylül güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?Fenerbahçe'nin eski kaptanı, yeni takımında coştu: Son maça da damga vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana’da narenciye hasadı tehlikede! Yevmiye 900 liraya düştü, işçiler tarlaya gitmiyor - YaşamAdanalı işçiden rest: Rize'de 3 bin veriyorlarEylül’de kar sürprizi! Köy halkını hem şaşırttı hem sevindirdi - YaşamEylül’de kar sürprizi! Köy halkını hem şaşırttı hem sevindirdiMeteoroloji son haritayı paylaştı! 3 bölge için peş peşe uyarı, hazırlıksız yakalanmayın - Yaşam3 bölge için peş peşe uyarı, hazırlıksız yakalanmayınMetrekareye düşen yağmur hayatı felç etti! Rizeliler kabusu yaşıyor... - YaşamMetrekareye düşen yağmur hayatı felç ettiKent merkezinin yanı başında iletişim çilesi! Ne telefon çekiyor ne internet var - YaşamNe telefon çekiyor ne internet varBir gecede sonbahardan kışa geçiş! Kar kalınlığı 10 santimi buldu - YaşamBir gecede sonbahardan kışa geçiş!
Sonraki Haber Yükleniyor...