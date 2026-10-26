Yıllar önce verdiği röportaj ve koyunlara seslenişi ile fenomen hale gelen İlhan Orak, 18 yıl sonra yeniden gülümsetti. Yaşı nedeniyle çobanlığı bıraktığı bıraktığını belirten Orak “Köyümü, toprağımı seviyorum. Millet beni seviyor. Bana gösterilen ilgiden çok memnunum. Ziyaretime gelen giden çok" diye konuştu.

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TRT ekibinin 2008 yılında Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde çektiği görüntüler sonrası sosyal medyada gündem olan ve kısa süreliğine fenomen hale gelen İlhan Orak, 18 yıl sonra ortaya çıktı.

72 yaşındaki İlhan Orak, yıllar önce çobanlık yaparken verdiği röportaj ile izleyenleri gülümsetmiş, beğenilerini kazanmıştı. Hayvanları çağırırken çıkardığı ses ile ilgi çeken Orak, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla da kısa sürede fenomen olmuştu. Orak'ın koyunlara seslenişi 18 yıl geçmesine rağmen unutulmadı.

Röportajını Türkiye konuşmuştu, 18 yıl sonra ortaya çıktı! Fenomen çoban mesleğini bıraktı

İlerleyen yaşı nedeniyle artık hayvancılık yapmadığını belirten 5 çocuk babası Orak, kışı İstanbul'da kızının evinde, yaz aylarını ise köyünde geçirdiğini söyledi.

Merada seslendiği hayvanların dikkatini çekmeyi başaramayınca "Bunlar beni tanımıyor, benimki beni tanıyor." sözlerinin yer aldığı görüntüleriyle hafızalara kazınan Orak, seslendiği hayvanlar yanına gelmeyince "Gelmiyor ya bu da benim değil" diyerek nostalji yaşadı.

Röportajını Türkiye konuşmuştu, 18 yıl sonra ortaya çıktı! Fenomen çoban mesleğini bıraktı

“ZİYARETİME GELEN GİDEN ÇOK”

Orak, şöyle konuştu:

Eski günleri çok özlüyorum ama yaşlandım. Yoksa yine sürü sahibi olurdum. Her şey vaktinde güzel. Şimdi rahat yürüyemiyorum. O zaman verdiğim röportajda yanlış bir şey söylemedik çok şükür. Nereye gidersem gideyim kapım açıktır. Herkes beni seviyor. Halen videomun gösterilmesinden çok memnun kalıyorum. Bana gösterilen ilgiden çok memnunum. Ziyaretime gelen giden çok.

Röportajını Türkiye konuşmuştu, 18 yıl sonra ortaya çıktı! Fenomen çoban mesleğini bıraktı

“KÖYÜMÜ, TOPRAĞIMI SEVİYORUM”

Çobanlığı bıraktıktan sonra bahçe işleriyle uğraşmaya başladığını belirten Orak “Yaşlandığım için artık başka bir şeyle uğraşamıyorum. Köyümü seviyorum. Çocuklarım İstanbul'da olduğu için sadece kışın buradan gidiyorum. Toprağımı seviyorum” dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bingöl Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIBingöl

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