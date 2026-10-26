Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Röportajını Türkiye konuşmuştu, 18 yıl sonra ortaya çıktı! Fenomen çoban mesleğini bıraktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Yıllar önce verdiği röportaj ve koyunlara seslenişi ile fenomen hale gelen İlhan Orak, 18 yıl sonra yeniden gülümsetti. Yaşı nedeniyle çobanlığı bıraktığı bıraktığını belirten Orak “Köyümü, toprağımı seviyorum. Millet beni seviyor. Bana gösterilen ilgiden çok memnunum. Ziyaretime gelen giden çok" diye konuştu.

Kaydet
|

TRT ekibinin 2008 yılında Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde çektiği görüntüler sonrası sosyal medyada gündem olan ve kısa süreliğine fenomen hale gelen İlhan Orak, 18 yıl sonra ortaya çıktı.

72 yaşındaki İlhan Orak, yıllar önce çobanlık yaparken verdiği röportaj ile izleyenleri gülümsetmiş, beğenilerini kazanmıştı. Hayvanları çağırırken çıkardığı ses ile ilgi çeken Orak, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla da kısa sürede fenomen olmuştu. Orak'ın koyunlara seslenişi 18 yıl geçmesine rağmen unutulmadı.

Röportajını Türkiye konuşmuştu, 18 yıl sonra ortaya çıktı! Fenomen çoban mesleğini bıraktı
Başlık ResmiRöportajını Türkiye konuşmuştu, 18 yıl sonra ortaya çıktı! Fenomen çoban mesleğini bıraktı

İlerleyen yaşı nedeniyle artık hayvancılık yapmadığını belirten 5 çocuk babası Orak, kışı İstanbul'da kızının evinde, yaz aylarını ise köyünde geçirdiğini söyledi.

Merada seslendiği hayvanların dikkatini çekmeyi başaramayınca "Bunlar beni tanımıyor, benimki beni tanıyor." sözlerinin yer aldığı görüntüleriyle hafızalara kazınan Orak, seslendiği hayvanlar yanına gelmeyince "Gelmiyor ya bu da benim değil" diyerek nostalji yaşadı.

Röportajını Türkiye konuşmuştu, 18 yıl sonra ortaya çıktı! Fenomen çoban mesleğini bıraktı
Başlık ResmiRöportajını Türkiye konuşmuştu, 18 yıl sonra ortaya çıktı! Fenomen çoban mesleğini bıraktı

“ZİYARETİME GELEN GİDEN ÇOK”

Orak, şöyle konuştu:

Eski günleri çok özlüyorum ama yaşlandım. Yoksa yine sürü sahibi olurdum. Her şey vaktinde güzel. Şimdi rahat yürüyemiyorum. O zaman verdiğim röportajda yanlış bir şey söylemedik çok şükür. Nereye gidersem gideyim kapım açıktır. Herkes beni seviyor. Halen videomun gösterilmesinden çok memnun kalıyorum. Bana gösterilen ilgiden çok memnunum. Ziyaretime gelen giden çok.

Röportajını Türkiye konuşmuştu, 18 yıl sonra ortaya çıktı! Fenomen çoban mesleğini bıraktı
Başlık ResmiRöportajını Türkiye konuşmuştu, 18 yıl sonra ortaya çıktı! Fenomen çoban mesleğini bıraktı

“KÖYÜMÜ, TOPRAĞIMI SEVİYORUM”

Çobanlığı bıraktıktan sonra bahçe işleriyle uğraşmaya başladığını belirten Orak “Yaşlandığım için artık başka bir şeyle uğraşamıyorum. Köyümü seviyorum. Çocuklarım İstanbul'da olduğu için sadece kışın buradan gidiyorum. Toprağımı seviyorum” dedi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bingöl
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.