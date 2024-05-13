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Sadakataşı 30 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sadakataşı 30 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirecek

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sadakataşı Derneği bu yıl kurban faaliyetlerini ‘‘İyiliğe Hisse’’ çağrısıyla Türkiye ve Gazze ile birlikte 30 ülkede gerçekleştirerek yüzbinlerce insana kurban eti ulaştıracak.

Kurban organizasyonunu bu yıl ‘‘İyiliğe Hisse’’ çağrısıyla gerçekleştirecek olan Sadakataşı Derneği 24 bin hisse kurban kesimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Dernek kurulduğu tarihten itibaren gerçekleştirdiği kurban organizasyonlarını bu sene de 13 yılın vermiş olduğu profesyonellik ve güvenle organize edecek. Dernek bu Kurban Bayramı’nda da yeni coğrafyalara yardım ulaştırmaya devam edecek.

HİSSE BEDELİ 3.500 TL

Sadakataşı, kurban hisse bedelini 3 ayrı fiyat kategorisi üzerinden belirledi. Afrika ve Orta Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 3.500 TL, Avrupa ve Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge 6.500 TL, Türkiye, Suriye, Mısır ve Filistin’in bulunduğu üçüncü bölge 10.000 TL olarak belirlendi.

Vekalet yoluyla kurbanlarını Sadakataşı Derneği’ne bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.

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NERELERDE KURBAN KESİLECEK

Derneğin ‘‘İyiliğe Hisse’’ çağrısıyla başlattığı kurban organizasyonu bu yıl başta Türkiye ve Gazze olmak üzere 30 ülkede gerçekleştirilecek.

Orta Doğu; Suriye, Lübnan, Filistin (Gazze, Kudüs), Mısır ve Yemen
Avrupa; Arnavutluk, Macaristan, Bulgaristan ve İspanya
Afrika; Somali, Mali, Çad, Kenya, Togo, Nijer, Burkina Faso, Benin, Malavi ve Tanzanya
Asya; Kırgızistan, Myanmar, Moğolistan, Bangladeş, Vietnam, Afganistan, Nepal, Hindistan, Tayland ve Sri Lanka 

Sadakataşı 30 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirecek - 2. Resim

GEÇEN YIL NELER YAPILDI?

2023 Kurban organizasyonunu ‘‘Kurban İyiliği Yaşatır’’ çağrısıyla 4 kıta 30 ülkede gerçekleştiren Sadakataşı Derneği, 21 bin hisse kurbanı 900 binin üzerinde kişiye ulaştırdı.

Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?

Kurban hisse bağışı için dernek genel merkezine gelerek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan banka hesapları veya online bağış olarak yapabilirsiniz. Ayrıca derneğin 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak kurban bağışınızı yapabilirsiniz.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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