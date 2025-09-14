Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Sapanca Gölü'nde nadir yaşanan an! Tam 18 kilo...

Sapanca Gölü’nde balıkçılar yaklaşık 18 kilogram ağırlığında sazan tuttu. Güçlükle kıyıya çıkarılan balığı görenler hayrete düştü.

Taha Tarhan isimli balıkçınınbabasıyla Sapanca Gölü'ne attığı oltasına yaklaşık 18 kilogram ağırlığında ve devasa boyutta sazan takıldı.

Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen balıkçılar, dev balığı güçlükle kıyıya çıkardı.

O anları cep telefonuyla kayda alan balıkçı, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

