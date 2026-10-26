Şırnak'ta kontrollü mühimmat imhası: Bölgeye girişler 2 gün yasaklandı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, 26-27 Ekim tarihlerinde Namazdağı bölgesinde kontrollü mühimmat imha faaliyeti gerçekleştirecek. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, faaliyet süresince belirlenen bölgeye girişlere izin verilmeyeceği bildirildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Şırnak’ta güvenlik kapsamında yürütülecek kontrollü mühimmat imha faaliyeti nedeniyle Namazdağı bölgesinde 2 gün boyunca giriş yasağı uygulanacak.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26-27 Ekim 2026 tarihleri arasında Namazdağı bölgesinde bulunacak vatandaşların belirtilen alana yaklaşmamaları ve giriş yasağına riayet etmeleri gerektiği bildirildi.

Söz konusu tarihlerde vatandaşların bölgeye girişine müsaade edilmeyeceği belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şırnak Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIŞırnak

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala