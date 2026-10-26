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Şırnak'ta kontrollü mühimmat imhası: Bölgeye girişler 2 gün yasaklandı

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Şırnak'ta kontrollü mühimmat imhası: Bölgeye girişler 2 gün yasaklandı
Başlık ResmiŞırnak'ta kontrollü mühimmat imhası: Bölgeye girişler 2 gün yasaklandı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, 26-27 Ekim tarihlerinde Namazdağı bölgesinde kontrollü mühimmat imha faaliyeti gerçekleştirecek. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, faaliyet süresince belirlenen bölgeye girişlere izin verilmeyeceği bildirildi.

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Şırnak’ta güvenlik kapsamında yürütülecek kontrollü mühimmat imha faaliyeti nedeniyle Namazdağı bölgesinde 2 gün boyunca giriş yasağı uygulanacak.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26-27 Ekim 2026 tarihleri arasında Namazdağı bölgesinde bulunacak vatandaşların belirtilen alana yaklaşmamaları ve giriş yasağına riayet etmeleri gerektiği bildirildi.

Söz konusu tarihlerde vatandaşların bölgeye girişine müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şırnak
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