Su kurudu, yasak tabelası kaldı! Tehlike adım adım büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İklim krizinin olumsuz etkileri iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Bunun son örneği Adana'da Yedigöze Orman Parkı'nda bulunan Yedigöze Şelaleleri'nde görüldü. Şelale yaşanan kuraklık nedeniyle kururken, geriye "Suya girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela kaldı.

İklim krizi nedeniyle yaşanan kuraklık, Adana'da da derinden hissediliyor. Bu yıla kadar şehrin stresinden kaçmak isteyen vatandaşların özellikle yaz sıcağında uğrak yeri olan Aladağ ilçesindeki Yedigöze Orman Parkı'nda bulunan Yedigöze Şelaleleri de kuraklık nedeniyle kurudu.

Şelaleler kuruyunca vatandaş da bölgeye gelmemeye başlarken, şelale terk edilmiş bir alana döndü. Suyun çekilmesiyle toprakta susuzluktan çatlamalar da başladı. Kuruyan şelale kenarındaki "Suya girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela da tehlikenin boyutunu gözler önüne erdi.

"İNŞALLAH TEKRAR ESKİ HALİNE DÖNECEK"

Yedigöze Şelaleleri'nin kuruduğundan haberi olmadığı için alana piknik yapmaya gelen Murat Akbaş, "Aladağ Yedigöze bölgesindeyiz. Geçen sene geldiğimizde kalabalıktı. Ama şu an ne su var ne de şelaleler var. Su yatakları kurumuş. Yağmur bekliyoruz, inşallah tekrar eski haline dönecek" diye konuştu.

BARAJIN DOLULUK ORANI YÜZDE 10'A GERİLEDİ

Öte yandan, kuraklık sadece şelaleyi değil Yedigöze Barajı'nı da vurdu. 642 milyon metreküp kapasiteye sahip Yedigöze Barajı'nda geçen yıl 21 Ağustos'ta doluluk oranı yüzde 40 olarak ölçüldü. Bu yıl aynı tarihte ise yağışların azlığı, sıcak hava ve kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk oranı yüzde 10'a geriledi.

