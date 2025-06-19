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Tam 1 buçuk metre boyunda! "Zehirsiz" denildiği anda iki kere ısırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tam 1 buçuk metre boyunda! &quot;Zehirsiz&quot; denildiği anda iki kere ısırdı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Payas ilçesinde vatandaş, eve giren 1 buçuk metrelik kara yılan yakaladı. Yılanı doğaya bırakacağı anları kayda alan ve "Zehirsizdir" diyen şahıs, yılan tarafından ısırıldı.

Payas ilçesinde yaşayan ve bölgede "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, bir vatandaşın evine giren yaklaşık 1 buçuk metrelik kara yılanı yakaladı.

ELİNİ ISIRDI

Yılanı doğaya salmadan önce kameralar karşısında doğal yaşamla ilgili bilgi ve uyarılar yapan Başer, bu sırada beklenmedik bir olay yaşadı. Zararsız olduğunu söylediği yılan, bir anda agresifleşerek Başer'in elini iki kez ısırdı.

Tam 1 buçuk metre boyunda! "Zehirsiz" denildiği anda iki kere ısırdı - 1. Resim

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yarasını sabunlu suyla yıkayarak ilk müdahaleyi yapacağını ifade eden Başer, "Yılanlar zehirli değil ama kendilerini savunmak için ısırabilirler. Doğadaki tüm canlılar insanlardan korunmak ister" dedi. Kendisini ısıran yılanı doğaya salan Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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