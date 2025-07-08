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Haberler > Yaşam > Tam 30 ton! Vatandaşlara ücretsiz dağıttı, dakikalar içinde kapış kapış gitti

Tam 30 ton! Vatandaşlara ücretsiz dağıttı, dakikalar içinde kapış kapış gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tam 30 ton! Vatandaşlara ücretsiz dağıttı, dakikalar içinde kapış kapış gitti
Elazığ, Karpuz, Esnaf, Halk Günü, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da bir esnaf, 30 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde hizmet veren metro mini hal işletmesi, dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.

İşletme sahibi Veysel Bozkuş'un girişimiyle, işletmenin önüne getirilen bir tır dolusu karpuz vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Salı ve cumartesi günleri "Halk Günü" kapsamında indirimli ve ücretsiz ürünler sunan işletme, bu kez tırla getirilen 30 ton karpuzu halka ikram etti. Etkinlik kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Tam 30 ton! Vatandaşlara ücretsiz dağıttı - 1. Resim

Etkinlikten memnun kalan vatandaşlar, işletmeye ve işletme sahibine teşekkür etti. İşletme sahibi Bozkuş ise, "Vatandaşa katkımız olsun istedik, alıp yiyenlere afiyet bal şeker olsun" dedi.

Tam 30 ton! Vatandaşlara ücretsiz dağıttı, dakikalar içinde kapış kapış gitti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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