Tarihi köprü temizliğinde dikkat çeken keşif!

Tarihi köprü temizliğinde dikkat çeken keşif!
Aydın'da bulunan Büyük Menderes Nehri üzerinde yer alan tarihi Taşköprü’de yapılan temizlik çalışmaları sırasında dikkat çeken bir keşif yapıldı. Köprünün dip çamurlarından çıkarılan sütun parçasının Bizans dönemine ait olabileceği belirtiliyor.

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sarıkemer Mahallesi’nde, Büyük Menderes Nehri üzerinde yer alan tarihi Taşköprü’de ekiplerin kepçelerle temizlik çalışması yaptı.

Uzmanlar, çalışmalar sırasında köprünün dip çamurlarından çıkarılan sütun parçasının Bizans dönemine ait olabileceğini ve köprü inşasında devşirme malzeme olarak kullanıldığını değerlendiriyor. Daha önce su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan motifli mermer kilit taşı gibi, bu sütun parçasının da arkeolojik açıdan önemli olabileceği belirtiliyor.

Her kış yağışlarla birlikte gelen katı atıklar, ağaç kütükleri ve plastik çöpler köprü kemerlerine baskı yaparak taşların yerinden oynamasına neden oluyor. Bu durum, hem tarihi yapının bütünlüğünü tehdit ediyor hem de sucul yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri, köprünün korunması için kuzey tarafına yüzer bariyer sistemi kurulmasını öneriyor. Baltaköy veya Söke regülatörlerinde atıl durumda bulunan bariyer sistemlerinden birinin Taşköprü’ye taşınması halinde, hem köprü hem de nehir ekosistemi büyük bir tehditten kurtulmuş olacak. Kemerlerin açık kalması, özellikle yılan balıkları gibi sucul canlıların geçişini kolaylaştıracak.

Taşınabilir durumda olan sütun parçasının molozlar arasında kaybolmaması için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na resmi bildirim yapılacak. Uzman incelemeleri sonrası parçanın tarihi değeri netleşecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

