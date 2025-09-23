Temelinde 2 santimlik kayma var! 87 yıllık bina yeni depremlere meydan okuyor

Cumhuriyet dönemi mimarisinin izlerini taşıyan Erzincan Tren Garı'na ilk tren 10 Aralık 1938'de ulaşmış, gar ise 11 Aralık 1938'de resmi olarak hizmete açılmıştı.

Doğu- batı hattının önemli kavşaklarından biri olan Erzincan Tren Garı, Doğu Ekspresi'nin uğrak durakları arasında yer alırken, bugün de hem turistik yolculukların hem de lojistik taşımacılığın vazgeçilmez merkezlerinden birisi olarak öne çıkıyor.

YENİ DEPREMLERE MEYDAN OKUYOR

Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 depreminin yanı sıra 1983 ve 1992 depremlerine rağmen şehirde ayakta kalmayı başaran tek bina özelliğine sahip Erzincan Tren Garı 1,5 santimetrelik hasarla yeni depremlere meydan okuyor.

Alman mühendisler tarafından projelendirilen ve 1938'de Türk işçilerin kısa bir sürede inşa ettiği Erzincan Tren Garı, meydana gelen yıkıcı depremlere şahitlik ederek kentte ayakta kalabilen tek bina olmasıyla adeta mühendislik dersi veriyor.