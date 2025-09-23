Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Trovit Yaylası’nda çığ dehşeti: 15 kişi uçurumun kenarında asılı kaldı

Trovit Yaylası’nda çığ dehşeti: 15 kişi uçurumun kenarında asılı kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trovit Yaylası’nda çığ dehşeti: 15 kişi uçurumun kenarında asılı kaldı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sağanak ve heyelanların ardından Rize, bu kez de çığ felaketiyle sarsıldı. Trovit Yaylası’nda meydana gelen çığ nedeniyle 15 kişi mahsur kaldı. Gece saatlerinde yapılan çalışmalar sonucu vatandaşlar kurtarıldı.

Geçtiğimiz hafta sel afeti ve beraberinde heyelanla mücadele eden Rize'de bu defa çığ felaketi yaşandı. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası'nda dün akşam saatlerinde Rize İl Özel İdare ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmaları sırasında yayla yolunda çığ meydana geldi.

Trovit Yaylası’nda çığ dehşeti: 15 kişi uçurumun kenarında asılı kaldı - 1. Resim

UÇURUMUN KIYISINDA ASILI KALDILAR

Yolda seyir halinde bulunan ve içinde hayvanların da yer aldığı bir kamyonete çığ çarpması sonucu uçurumun kıyısında askıda kaldı.

Trovit Yaylası’nda çığ dehşeti: 15 kişi uçurumun kenarında asılı kaldı - 2. Resim

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve iş makineleri sevk edildi.

Trovit Yaylası’nda çığ dehşeti: 15 kişi uçurumun kenarında asılı kaldı - 3. Resim

SAATLERCE SÜREN ÇALIŞMAYLA KURTARILDILAR

Yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan 15 kişi ile kamyonet ve içerisindeki hayvanlar kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Trump imzaladı! Antifa resmen terör örgütü ilan edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1,5 yıldır öksüren hastanın akciğerinde kabak çekirdeği çıktı! Hemen operasyona alındı - Yaşam1,5 yıldır öksürüyordu! Ciğerinden kabak çekirdeği çıktıŞanlıurfa'da tepki çeken görüntü! Zabıta, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı - YaşamEsnafı böyle azarladı: Garibansınız diye...Dilencinin yarım saatte topladığı para zabıtaları bile şaşkına çevirdi - YaşamYarım saatte topladığı para şaşkına çevirdi"Yunan tatlıları" listesi ortalığı karıştırdı! Yine Türk mutfağının meşhur lezzetlerine konmuşlar - Yaşam"Yunan tatlıları" diyerek yine Türk lezzetlerine kondular!2 inekle başladı, hayatı değişti! Sıfır otomobil alacak kadar kazandı - Yaşamİnekler onu sıfır otomobil sahibi yaptıHatay'da iş yerine "dert dinlenir" yazısı asan esnaf, mahallelinin "psikoloğu" oldu! - YaşamMahalle sakinleri psikolog yerine ona gidiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...