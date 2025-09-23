Trovit Yaylası’nda çığ dehşeti: 15 kişi uçurumun kenarında asılı kaldı

Geçtiğimiz hafta sel afeti ve beraberinde heyelanla mücadele eden Rize'de bu defa çığ felaketi yaşandı. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası'nda dün akşam saatlerinde Rize İl Özel İdare ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmaları sırasında yayla yolunda çığ meydana geldi.

UÇURUMUN KIYISINDA ASILI KALDILAR

Yolda seyir halinde bulunan ve içinde hayvanların da yer aldığı bir kamyonete çığ çarpması sonucu uçurumun kıyısında askıda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve iş makineleri sevk edildi.

SAATLERCE SÜREN ÇALIŞMAYLA KURTARILDILAR

Yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan 15 kişi ile kamyonet ve içerisindeki hayvanlar kurtarıldı.