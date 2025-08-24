Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Turgut Özal'ın yadigarı 'Cabbar'a rahat yok... 28 yıllık sahibi isyan etti! "Evladımı getirin, başınıza bela aldınız"

Turgut Özal'ın yadigarı 'Cabbar'a rahat yok... 28 yıllık sahibi isyan etti! "Evladımı getirin, başınıza bela aldınız"

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait Cabbar isimli papağanın 28 yıllık sahibi Metin Suna, kuşun ikinci kez çalınmasıyla şoka uğradı. "Evladımı geri getirsinler" diyerek çağrı yapan Suna, "Cabbar'la başınıza bela alırsınız çünkü tanınmış bir papağan, sıradan bir papağan değil Antalya'da herkes tanıyor" dedi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait olduğu bilinen Cabbar isimli Ara cinsi papağan, Özal'ın vefatının ardından Antalyalı Metin Suna'ya emanet edildi. 

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Suna, 28 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatını kaybetmesinin ardından Özal'ın papağanı Cabbar isimli papağanı almaya karar verdi.

Turgut Özal'ın yadigarı 'Cabbar'a rahat yok... 28 yıllık sahibi isyan etti!

YEMEK YERKEN KAYBOLDU

Suna'nın 28 yıldır yanından ayırmadığı Cabbar, dün akşam Suna'nın yemek yediği sırada ortadan kayboldu. Daha öncede benzer bir olay yaşandığını ve 58 yaşındaki Cabbar'ın ikinci kez çalındığını belirten Metin Suna, "Papağan rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait. Ben Cabbar'ı 28 sene önce satın aldım, o zamanlar Konyaaltı'nda otel işletiyordum. Oğlu da bende olduğunu biliyor" dedi.

Turgut Özal'ın yadigarı 'Cabbar'a rahat yok... 28 yıllık sahibi isyan etti!

5 DAKİKA İÇİNDE YOK OLDU

Geçtiğmiz akşam yemek yemek için geldiği mekanda Cabbar'ı beslemek için kapının önündeki ağaca koyduklarını ve 5 dakika sonra yerinde olmadığını söyleyen Metin Suna, "Yemek yemek için gelmiştim, beslemek için ağaca bıraktım. Daha yemek yemeye başlamadın garsonlar hissetmiş, 'papağanı alırlar' dediler. 'Cabbar'ı kimse almaz' dedim.

Turgut Özal'ın yadigarı 'Cabbar'a rahat yok... 28 yıllık sahibi isyan etti!

Beş dakika sonra geldiğimde, bir baktım Cabbar yok, çalınmış. Nasıl oldu bende anlamadım. Bu ikinci kez, daha önce çalındığında bulunmuştu. Şimdi yine çalındı, karakola başvuru yaptım. Ne için çaldılar bilmiyoruz; satmak için mi, kullanmak için mi, para kazanmak için mi" ifadelerini kullandı.

Turgut Özal'ın yadigarı 'Cabbar'a rahat yok... 28 yıllık sahibi isyan etti!

"HERKES ONU TANIYOR, GERİ GETİRİN"

Cabbar ile kuvvetli bir bağa sahip olduklarını belirten Suna, "28 yıldır beraberiz, yani evlat gibi olmuş oluyor. Cabbar sıradan bir papağan değil, Cabbar'la başınıza bela alırsınız çünkü tanınmış bir papağan, sıradan bir papağan değil Antalya'da herkes tanıyor, yıllardan beri reklamlarda, filmlerde meşhur. Herkes onu tanıyor. Evladımı geri getirsinler, lütfen" şeklinde konuştu.

