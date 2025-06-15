Turistik Karaelmas Ekspresi harekete geçti! 65 yolcu eşsiz bir deneyime çıktı

Ankara'dan Zonguldak'a hareket eden Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk yolculuğunun ardından 65 turist ile yeniden Ankara'ya hareket etti.

Ankara'dan yola çıkan ve turistik rotasıyla dikkatleri üzerine çeken Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk yolcuları ile dün Zonguldak'a ulaştı. Zonguldak Garı'nda karşılanan ziyaretçiler Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi gibi şehrin tarihi ve turistik mekanları gezerek şehir hakkında bilgi aldı.

Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlayan proje; TCDD Taşımacılık AŞ ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Ankara-Zonguldak arası düzenlenen ilk seferin ardından tren 65 yolcusunu alarak yeniden dönüş yoluna hareket etti.

23.55 itibariyle hareket memuru düdüğünü çalarak trenin hareket etmesi için telsizle onay verdi...

Ankara'da tamamlanacak olan dönüş yolculuğunda ziyaretçiler Yenice, Çerkeş, Kalecik gibi rotalarda tarihi ve turistik mekanları gezme fırsatı bulacak.