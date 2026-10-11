Ulu Cami'de sabah namazı şehri kilitledi! Bursa'da yol tek şeride düştü

Sabah namazını Ulu Cami'de kılmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk, Bursa Atatürk Caddesi'nde trafiği kilitledi. 3 şeritli cadde, vatandaşların yola taşmasıyla tek şeride düşürdü.

Özetle Kaydet

Bursa'nın simge yapılarından tarihi Ulu Cami'de sabah namazı için bir araya gelen vatandaşlar, çevrede yoğunluk oluşturdu.

Namaz öncesi ve sonrasında yaşanan hareketlilik sırasında 3 şeritli Atatürk Caddesi'nde araçların geçiş alanı daraldı. Vatandaşların cadde üzerinde yoğunlaşmasıyla trafik tek şeritten sağlandı.

Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü

Yaşanan yoğunluk ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

ULU CAMİ'NİN MANEVİYATI

Sultan I. Bayezid'in zaferlerine şükran nişanesi olarak inşa ettirdiği Bursa Ulu Cami, yapılışından itibaren derin bir manevi atmosferle çevrelendi.

Cami açılışında ilk hutbeyi okuyan Somuncu Baba Hazretlerinin (Şeyh Hamid-i Vali), Fatiha Suresi'ni yedi farklı manada tefsir ederek cemaati hayrete düşürmesi olayı meşhurdu. Bu hadisenin ardından Bursa'yı terk etmesi ve buna dair anlatılanlar mabedi İslam dünyasında müstesna bir yere oturttu.

Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü

İlk imamlığını Vesiletü'n-Necat (Mevlid) eserinin yazarı Süleyman Çelebi’nin yapması da bu caminin ruhi ve edebi mirasını kuruluş yıllarından itibaren kökleştirdi. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi günümüze kadar asırlar boyunca okunageldi.

Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü

Duvarlarında ve devasa sütunlarında yer alan 190'a yakın hat yazısıyla adeta bir "Açık Hava Hüsn-i Hat Müzesi" olan yapı, ziyaretçileri manevi olarak derinden etkiliyor.

Büyük veli Üftade Hazretleri'ne nisbet edilen "Ey büyük cami! Ey büyüklerin toplandığı yer! Seni gece ve gündüz ziyaret edenlere müjdeler olsun!" dizeleriyle selamladığı Ulu Cami, Hızır Aleyhisselam'ın namaz kıldığına inanılan "Vav" harfinin önü gibi özel köşeleriyle de asırlardır duaların kabul olunduğu bir makam kabul ediliyor.

Günümüzde bir gelenek haline gelen pazar sabahı namazları ve mübarek gecelerde yaşanan yoğun cemaat kalabalığı, asırlık manevi halkanın yaşatıldığını gösteriyor.

Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü

Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü

Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü

Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü

Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü

Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü

Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü

Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala