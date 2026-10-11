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Yaşam

Ulu Cami'de sabah namazı şehri kilitledi! Bursa'da yol tek şeride düştü

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Sabah namazını Ulu Cami'de kılmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk, Bursa Atatürk Caddesi'nde trafiği kilitledi. 3 şeritli cadde, vatandaşların yola taşmasıyla tek şeride düşürdü.

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Yaşam az önce
Bursa Ulu Cami'de sabah namazı için toplanan vatandaşlar çevrede yoğunluk oluştururken Atatürk Caddesi'nde trafik tek şeritten sağlandı.
  • Sabah namazı öncesi ve sonrasındaki hareketlilik nedeniyle 3 şeritli Atatürk Caddesi'nde araçların geçiş alanı daraldı.
  • Trafikte yaşanan yoğunluk ve araçların güçlükle ilerlediği anlar çevredeki bir kişi tarafından kaydedildi.
  • Sultan I. Bayezid tarafından inşa ettirilen Ulu Cami'de ilk hutbeyi Somuncu Baba okudu, ilk imamlığı ise Süleyman Çelebi yaptı.
  • Yapı, duvarlarında ve sütunlarında bulunan 190'a yakın hat yazısıyla açık hava hüsn-i hat müzesi niteliği taşıyor.

Bursa'nın simge yapılarından tarihi Ulu Cami'de sabah namazı için bir araya gelen vatandaşlar, çevrede yoğunluk oluşturdu.

Namaz öncesi ve sonrasında yaşanan hareketlilik sırasında 3 şeritli Atatürk Caddesi'nde araçların geçiş alanı daraldı. Vatandaşların cadde üzerinde yoğunlaşmasıyla trafik tek şeritten sağlandı.

Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Başlık ResmiUlu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü

Yaşanan yoğunluk ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

ULU CAMİ'NİN MANEVİYATI

Sultan I. Bayezid'in zaferlerine şükran nişanesi olarak inşa ettirdiği Bursa Ulu Cami, yapılışından itibaren derin bir manevi atmosferle çevrelendi.

Cami açılışında ilk hutbeyi okuyan Somuncu Baba Hazretlerinin (Şeyh Hamid-i Vali), Fatiha Suresi'ni yedi farklı manada tefsir ederek cemaati hayrete düşürmesi olayı meşhurdu. Bu hadisenin ardından Bursa'yı terk etmesi ve buna dair anlatılanlar mabedi İslam dünyasında müstesna bir yere oturttu.

Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Başlık ResmiUlu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü

İlk imamlığını Vesiletü'n-Necat (Mevlid) eserinin yazarı Süleyman Çelebi’nin yapması da bu caminin ruhi ve edebi mirasını kuruluş yıllarından itibaren kökleştirdi. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi günümüze kadar asırlar boyunca okunageldi.

Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Başlık ResmiUlu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü

Duvarlarında ve devasa sütunlarında yer alan 190'a yakın hat yazısıyla adeta bir "Açık Hava Hüsn-i Hat Müzesi" olan yapı, ziyaretçileri manevi olarak derinden etkiliyor.

Büyük veli Üftade Hazretleri'ne nisbet edilen "Ey büyük cami! Ey büyüklerin toplandığı yer! Seni gece ve gündüz ziyaret edenlere müjdeler olsun!" dizeleriyle selamladığı Ulu Cami, Hızır Aleyhisselam'ın namaz kıldığına inanılan "Vav" harfinin önü gibi özel köşeleriyle de asırlardır duaların kabul olunduğu bir makam kabul ediliyor.

Günümüzde bir gelenek haline gelen pazar sabahı namazları ve mübarek gecelerde yaşanan yoğun cemaat kalabalığı, asırlık manevi halkanın yaşatıldığını gösteriyor.

Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Başlık ResmiUlu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Başlık ResmiUlu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Başlık ResmiUlu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Başlık ResmiUlu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Başlık ResmiUlu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Başlık ResmiUlu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Başlık ResmiUlu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Ulu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Başlık ResmiUlu Camide sabah namazı şehri kilitledi! Bursada yol tek şeride düştü
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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