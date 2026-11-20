Mürşid, öğretmendir, üstaddır. Bir talebenin, ilim öğrenebilmesi ve doğru yolu bulabilmesi için, bir mürşide ihtiyacı vardır.

Bir arkadaşım sosyal medyada rastladığı bir videoda dinlemiş ve bana şunları yazmış:

"İbni Teymiyyeci olduğunu anladığım bir hoca, 'Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır' veya 'Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır' ifadesine şiddetle karşı çıkıyor. Acaba onun böyle ateş püskürmesi, bu sözü söyleyen Bayezid-i Bistami hazretlerine olan düşmanlığından mı kaynaklanmaktadır?"

Evet, İbni Teymiyyeciler, tasavvuf ehli evliya zatların hepsine düşmandır. Özellikle Muhyiddin-i Arabî, Mevlâna Celaleddin-i Rumî, Bayezid-i Bistamî, Hallac-ı Mansur, Yunus Emre gibi mübarek zatlara "vahdet-i vücutçu" diye saldırırlar. Saldırmak onların görevidir, fakat maalesef onların iftiralarına inananlar da oluyor...

Şöyle ki; mürşid de, şeyh de doğru yolu gösteren rehberdir. İnsan rehbersiz yola çıkarsa hedefine ulaşması imkânsız denecek kadar zordur. Mürşid, öğretmendir, üstaddır. Bir talebenin, ilim öğrenebilmesi ve doğru yolu bulabilmesi için, bir mürşide ihtiyacı vardır. Çünkü hadis-i şerifte, (İlim üstaddan öğrenilir) buyuruldu. (Taberanî)

Resulullah mürşid değil mi? Hakiki İslam âlimleri mürşid değil mi? Abdülkadir-i Geylanî hazretleri mürşid değil mi? Şah-ı Nakşibend hazretleri mürşid değil mi? Mürşide düşmanlık dine düşmanlıktır.

Dünya işlerinde bile bir rehbere, bir mürşide ihtiyaç vardır. Hocasız, mürşidsiz doktor, avukat, kimyager, hattat olunuyor mu? Olsa bile bunlar istisnadır.

Günümüzde mürşidim ve şeyhim diyenlerden, sapıklar çıkabiliyor. Bunlara bakıp da mürşitliğe, şeyhliğe saldırmak çok çirkindir. Yıllar önce Amerika’da bir deli çıktı, 'Ben Resulüm, ben mürşidim, ben Mehdîyim' dedi. Bir deli böyle söyledi diye, resullüğe, mehdiliğe saldırılır mı?

Bu tasavvuf düşmanı, 'Efendi hazretleri buyurdu, İmam-ı a’zam buyurdu' gibi sözler için şirk diyormuş. 'Buyurdu' ifadesi, Türkçede 'dedi' demektir. Fakat buradaki dedi ifadesinden maksat, 'Kıymetli bir söz nakletti. Dinin bir emrini bildirdi, önemli bir söz söyledi' demektir. Hâşâ 'Allahın emrine aykırı dinî bir hüküm koydu' demek değil ki, bu kadar hücuma sebep olsun!

Yine aynı saldırgan şecaat arz ederek, "Ben tarikata karşı değilim, ama tarikat bir tanedir. (Allah dedi, Peygamber dedi) derse tamam, gerisi şeytanlıktır" diyor. Tarikat bir tane değildir. Nakşilik, Kadirilik ve Rufailik gibi hak tarikatlar çoktur. Kolları da vardır. Tarikatı kabul eden, bunları nasıl inkâr eder? İmam-ı Şa’ranî hazretleri buyuruyor ki: "İmam-ı Taberanî’nin bildirdiği hadis-i şerifte, (Şeriat üç yüz altmış yol üzerine kurularak gelmiştir) buyuruluyor. (Uhud-ül kübra)

Demek ki, hak olmak şartıyla hangi mezhep veya hangi tarikat olursa olsun, o yolda olan, ilahî rızaya kavuşur.

Şimdi taklitleri çıktı diye asılları nasıl inkâr edilir ki?

Ne var ki bunlar, her ne kadar şeyhe, mürşide, tarikata karşı görünseler de, kendileri İbni Teymiyye, Abduh gibi sicilli kimseleri "mürşid" olarak görüp, tarikatlarını kabul ediyorlar. Ya buna ne demeli!?.

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