Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda kalp krizi geçirdiği belirtilen Mahmut S., sağlık ekiplerini beklerken hayatını kaybetti. Hastane, morg ve sabit ambulansın bulunmadığı adada soğutmalı tabutun da bozuk olması nedeniyle cenaze, yaz aylarında dondurma satmak için kullanılan dolaba konuldu. Ada sakinleri sağlık hizmetlerindeki eksikliklere tepki gösterdi.

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Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda yaşanan olay, adadaki sağlık hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Sabah saatlerinde fenalaşan Mahmut S., yakınlarının yardım çağrısına rağmen hayatını kaybetti. Cenazenin muhafazası için kullanılan soğutmalı tabutun da çalışmaması üzerine vatandaşlar, dondurma dolabını geçici morg olarak kullanmak zorunda kaldı.

HASTAYI PANELVANLA İSKELEYE GÖTÜRDÜLER

İddiaya göre, Paşalimanı Adası'nda yaşayan Mahmut S., sabaha karşı fenalaştı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Aile üyelerinin iddiasına göre, adada sabit ambulans bulunmadığı için 112 ekipleri hastanın Balıklı İskelesi'ne getirilmesini istedi.

Bunun üzerine yakınları, Mahmut S.'yi bir panelvanın arkasına yatırarak sabah saat 06.15 sıralarında iskeleye ulaştırdı.

Aile üyeleri, yardım gelmesi için yaklaşık 45 dakika iskelede beklediklerini öne sürdü.

Kıyı Emniyeti ekipleri iskeleye ulaştığında ise Mahmut S.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Balıkesirde sağlık hizmeti krizi! Kalp krizinden ölen vatandaşın cenazesi dondurma dolabına konuldu

SOĞUTMALI TABUT BOZULUNCA DONDURMA DOLABINI KULLANDILAR

Mahmut S.'nin vefatının ardından cenazesi, yakınlarının adaya gelmesi beklenirken muhafaza edilmek üzere camiye götürüldü.

Ancak adada morg bulunmaması nedeniyle cenazenin korunması için kullanılmak istenen soğutmalı tabutun soğutma sisteminin çalışmadığı görüldü.

Bunun üzerine vatandaşlar, yaz aylarında dondurma satışı için kullanılan bir dolabı geçici morga dönüştürdü.

Mahmut S.'nin cenazesi, Gebze'den gelecek yakınlarının adaya ulaşmasına kadar bu dolapta bekletildi.

Yakınlarının gelişinin ardından Mahmut S. toprağa verildi.

Balıkesirde sağlık hizmeti krizi! Kalp krizinden ölen vatandaşın cenazesi dondurma dolabına konuldu

ADADA HASTANE YOK, DOKTOR HAFTADA BİR GELİYOR İDDİASI

Yaşanan olayın ardından ada sakinleri, sağlık hizmetlerindeki eksiklikleri gündeme getirdi.

Vatandaşların aktardığına göre, Paşalimanı Adası'nda hastane bulunmuyor.

Adada bir sağlık ocağı olduğu, burada yalnızca bir sağlık görevlisinin çalıştığı ve doktorun haftada bir kez görevlendirmeyle geldiği iddia edildi.

Ayrıca adada sabit ambulans ve morg hizmetinin de bulunmadığı belirtildi.

YILLARDIR BAŞVURU YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Ada sakinleri, morg hizmeti sağlanması için yıllardır ilgili kurumlara başvurduklarını ancak taleplerinin karşılanmadığını ileri sürdü.

İlçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi tarafından bugüne kadar morg hizmeti sağlanmadığı iddia edilirken, cenazelerin muhafazasında yaşanan güçlükler de gündeme geldi.

Öte yandan ada sakinleri, Paşalimanı Adası'nda okul bulunmadığını da belirterek temel kamu hizmetlerindeki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Yaşanan olayın ardından vatandaşlar, özellikle acil sağlık hizmetleri, ambulans ve morg ihtiyaçları için yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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