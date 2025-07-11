Ürküten manzara! Sular çekildi, geriye balçık kaldı

İzmir'in içme suyu ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor. Kuraklık sebebiyle doluluk oranının yüzde 10,6'ya kadar gerilediği barajda ürküten bir tablo ortaya çıkarken, yetkililer suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunuyor.

İklim değişikliği, küresel ısınma ve yetersiz yağışlar gibi olumsuzluklar doğal kaynakları eritmeye devam ediyor. Hayati önemdeki su kaynakları her geçen yıl daha da azalıyor.

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Geçen yılın Temmuz ayına göre bu sene İzmir barajlarındaki su doluluk oranları ciddi oranda geriledi. İzmir'in ana su kaynağı Tahtalı Barajı'nda geçen yıl bu aylarda su seviyesi yüzde 25 iken, bugünkü ölçümlere göre yüzde 10,6'ya düştü. İzmir'in yaklaşık 2 aylık içme suyunun kaldığı ifade ediliyor.

Su seviyesi düşen barajda doluyken suların altında kalan cami, minare, köprü ve eski Burgurca köyü evlerinin kalıntıları ortaya çıktı.

ÇEŞME'NİN DE İÇME SUYU TEHLİKEDE

Ege'nin gözde turizm kenti Çeşme'de durum daha ciddi boyutlara ulaştı. İlçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi geçen sene Temmuz'da yüzde 27 iken bugün yüzde 6,6'ya kadar geriledi. Üç haftalık suyu kalan Çeşme'de, susuz yaz tehlikesine karşı belediye tarafından alınan bazı tasarruf tedbirleri uygulanmaya devam ediyor.

Diğer taraftan Balçova Barajında doluluk oranı yüzde 58'den 39'a, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 78'den 60'a, Ürkmez Barajı'nda ise yüzde 33'ten yüzde 16'ya kadar geriledi.

Edinilen bilgiye göre, kentin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 55'i yer altı, yüzde 45'i ise yüzeydeki su kaynaklarından sağlanıyor. Var olan su kuyularında kullanım artarken, yeni kuyular açılması için de çalışmalar sürüyor. İzmir kent merkezinde 93 kuyudan su temin edilirken, çeşitli nedenlerle kullanılmayanların yerine ise 20 yeni kuyu açma çalışmaları devam ediyor.