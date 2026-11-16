Vali açıkladı: Kentte 43 bin sahipsiz hayvan toplatıldı!

Şanlıurfa genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 43 bini aşkın sahipsiz hayvan toplanarak bakım evlerine yerleştirildi. Süreçte ilk hedefe ulaşan iller arasında yer aldıklarını vurgulayan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, münferit ihbarlara karşı belediyelerin derhal harekete geçtiğini ve vatandaş güvenliği gözetilerek saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı.

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte binlerce sahipsiz hayvanın toplatıldığını belirterek, kentteki asayiş verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Valilikte düzenlenen asayiş bilgilendirme toplantısında konuşan Şıldak, sahipsiz hayvanların toplatılmasının kentin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade etti. Vali Şıldak, bu konuda en çok mesafe alan illerden biri olduklarını dile getirdi.

"43 BİNİN ÜZERİNDE SAHİP HAYVAN TOPLATILDI"

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Sahipsiz hayvanlarla ilgili ilimizdeki çalışmaları büyük ölçüde tamamlamıştık, bildiğiniz gibi. 43 bin üzerinde sahipsiz hayvanın toplanarak hayvan bakım evlerine götürülmesi sağlandı."

"İHBARLARA KARŞI DERHAL HAREKETE GEÇİYORUZ"

Vali Şıldak, "Şükürler olsun ki Şanlıurfa bu konudaki ilk hedefe ulaşan illerden biri oldu." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Münferit olarak bazı mahallelerimizden duyumlar, ihbarlar geliyor, belediyelerimizi derhal harekete geçirerek bunların da vatandaşlarımıza zarar vermeden toplanmasını sağlıyoruz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Şanlıurfa Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIŞanlıurfa

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