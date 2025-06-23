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Vatandaşlar tedirgin! Sahil kırmızı yosun oldu, sebebi ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da son günlerde etkili olan poyraz, sahil kesiminde kırmızı yosun birikintilerine neden oldu

Marmara Denizi'nin Süleymanpaşa ilçesi kesiminde 3 gündür etkili olan sert rüzgarlar, denizde dalga boyunu artırırken, kıyıya kırmızı renkte yoğun yosun tabakaları ve çeşitli atıklar sürüklendi.

RÜZGAR VE DALGA HAREKETLERİNDEN KAYNAKLI

Özellikle Süleymanpaşa Sahil bandında yosunların yoğun şekilde biriktiği gözlemlendi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar, kıyıya ulaşan yosunların çevresel kirlilikten değil, doğal rüzgar ve dalga hareketlerinden kaynaklandığını vurguladı.

Vatandaşlar tedirgin! Sahil kırmızı yosun oldu, sebebi ortaya çıktı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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