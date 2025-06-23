Vatandaşlar tedirgin! Sahil kırmızı yosun oldu, sebebi ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Haziran 2025 16:47 - Güncelleme: 23 Haziran 2025 17:00 - Güncelleme:

Tekirdağ'da son günlerde etkili olan poyraz, sahil kesiminde kırmızı yosun birikintilerine neden oldu

Marmara Denizi'nin Süleymanpaşa ilçesi kesiminde 3 gündür etkili olan sert rüzgarlar, denizde dalga boyunu artırırken, kıyıya kırmızı renkte yoğun yosun tabakaları ve çeşitli atıklar sürüklendi. İlgili Haber Eski AK Partili milletvekili evinde ölü bulundu RÜZGAR VE DALGA HAREKETLERİNDEN KAYNAKLI Özellikle Süleymanpaşa Sahil bandında yosunların yoğun şekilde biriktiği gözlemlendi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar, kıyıya ulaşan yosunların çevresel kirlilikten değil, doğal rüzgar ve dalga hareketlerinden kaynaklandığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar