Yapay zekâ güzellik yarışında finale kalanların ikisi Türk oldu

Dünyanın yapay zekâ tarafından üretilen kadınlara yönelik ilk güzellik yarışması “Miss AI”da kazananlar açıklandı.

Tamamen yapay zekâyla oluşturulan 1500 model, insan ve Android’lerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Kazanan isim Faslı influencer Kenza Layli oldu. Layli aynı zamanda 20 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu. Fas merkezli blog yazarı Kenza Layli, Instagram’da 194 bin takipçiye sahip. Layli’nin amacı yapay zekâ aracılığıyla Fas ve Orta Doğu’daki kadınların güçlenmesine katkıda bulunmak. Gerçekçilikleri ve teknik özellikleri açısından değerlendirilen güzeller arasında Seren Ay ve Asena İlik adlı iki Türk de yer aldı